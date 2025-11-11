Ерлан Акбаров назначен вице-министром энергетики РК

Постановлением правительства РК Ерлан Акбаров назначен на должность вице-министра энергетики, сообщает Zakon.kz.

Об этом 11 ноября сообщили в пресс-службе правительства РК. На этом посту он сменил Арымбека Кудайбергена.

Ерлан Акбаров родился в 1975 году в Южно-Казахстанской области. Окончил Казахский национальный технический университет, Таразский государственный университет им. М. Х. Дулати, Карагандинский государственный технический университет.

Трудовую деятельность начал в 1998 году оператором АО "УзеньМунайГаз", г. Жана-Озен.

В разные годы работал руководителем Южно-Казахстанского межрегионального департамента геологии и недропользования Комитета геологии и недропользования МИИР РК, заместителем председателя правления АО "Национальная геологоразведочная компания "Казгеология" и председателем Комитета геологии Министерства экологии, геологии и природных ресурсов РК.

С мая 2023 года по настоящее время занимал должность председателя Комитета геологии Министерства индустрии и инфраструктурного развития РК, после реорганизованного в Министерство промышленности и строительства РК.

