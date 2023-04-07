Коммерческие помещения аэропорта Алматы возвращены в госсобственность
По данным Главной транспортной прокуратуры, в 2003 году АО "Имстальком" по заказу акимата Алматы построило новый пассажирский терминал. По завершении строительства часть торговых площадей обновленного терминала перешла подрядчику в счет погашения оставшейся суммы по договору в размере 333 млн тенге.
"По результатам внутреннего госаудита выяснилось, что какой-либо задолженности перед застройщиком фактически не было. Чтобы вернуть акимату право собственности на эти объекты, авиационная прокуратура обратилась в Турксибский районный суд с иском к ответчику Бахтияркызы А. о признании недействительными всех сделок, связанных с отчуждением коммерческих помещений пассажирского терминала общей площадью 1118,5 кв. м".Пресс-служба Главной транспортной прокуратуры
Решением суда от 29 декабря 2022 года иск прокуратуры удовлетворен в полном объеме. Судебный акт вступил в силу 13 марта 2023 года.
"На сегодня в рамках исполнения решения суда НАО "Правительство для граждан" начата работа по регистрации прав собственности за акиматом Алматы, а Департаментом юстиции – по непосредственной передаче объектов в пользу государства", – добавили в пресс-службе Главной транспортной прокуратуры.