Коммерческие помещения аэропорта Алматы возвращены в госсобственность

Авиационной прокуратурой Алматы в рамках работы по возврату незаконно выведенных госактивов установлено неправомерное отчуждение коммерческих помещений пассажирского терминала Международного аэропорта Алматы в пользу частных лиц, сообщает Zakon.kz.

По данным Главной транспортной прокуратуры, в 2003 году АО "Имстальком" по заказу акимата Алматы построило новый пассажирский терминал. По завершении строительства часть торговых площадей обновленного терминала перешла подрядчику в счет погашения оставшейся суммы по договору в размере 333 млн тенге.

"По результатам внутреннего госаудита выяснилось, что какой-либо задолженности перед застройщиком фактически не было. Чтобы вернуть акимату право собственности на эти объекты, авиационная прокуратура обратилась в Турксибский районный суд с иском к ответчику Бахтияркызы А. о признании недействительными всех сделок, связанных с отчуждением коммерческих помещений пассажирского терминала общей площадью 1118,5 кв. м". Пресс-служба Главной транспортной прокуратуры

Решением суда от 29 декабря 2022 года иск прокуратуры удовлетворен в полном объеме. Судебный акт вступил в силу 13 марта 2023 года.