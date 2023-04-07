Қаз
#Ситуация в Украине #Выборы в Мажилис #1xBet
Язык сайта
Қаз
Политика Мир
Спорт Спорт
Проишествия Право Экономика и бизнес
Рубрики
Рубрики
Законодательство РК

Коммерческие помещения аэропорта Алматы возвращены в госсобственность

Коммерческие помещения аэропорта Алматы возвращены в госсобственность Фото: Zakon.kz/Максим Золотухин
Авиационной прокуратурой Алматы в рамках работы по возврату незаконно выведенных госактивов установлено неправомерное отчуждение коммерческих помещений пассажирского терминала Международного аэропорта Алматы в пользу частных лиц, сообщает Zakon.kz.

По данным Главной транспортной прокуратуры, в 2003 году АО "Имстальком" по заказу акимата Алматы построило новый пассажирский терминал. По завершении строительства часть торговых площадей обновленного терминала перешла подрядчику в счет погашения оставшейся суммы по договору в размере 333 млн тенге.

"По результатам внутреннего госаудита выяснилось, что какой-либо задолженности перед застройщиком фактически не было. Чтобы вернуть акимату право собственности на эти объекты, авиационная прокуратура обратилась в Турксибский районный суд с иском к ответчику Бахтияркызы А. о признании недействительными всех сделок, связанных с отчуждением коммерческих помещений пассажирского терминала общей площадью 1118,5 кв. м".Пресс-служба Главной транспортной прокуратуры

Решением суда от 29 декабря 2022 года иск прокуратуры удовлетворен в полном объеме. Судебный акт вступил в силу 13 марта 2023 года.

"На сегодня в рамках исполнения решения суда НАО "Правительство для граждан" начата работа по регистрации прав собственности за акиматом Алматы, а Департаментом юстиции – по непосредственной передаче объектов в пользу государства", – добавили в пресс-службе Главной транспортной прокуратуры.

Читайте также

Изменились правила назначения выплат за жилье, арендуемое в частном жилищном секторе

Семь процентов дохода ФНБ "Самрук-Қазына" отдадут Общественному фонду "Қазақстан халқына"

Как в Казахстане устанавливают минимальные оптовые цены на социально значимые продукты

Динара Халдарова
Алматы
Следите за новостями zakon.kz в:
google news yandex news
Поделиться
0
КОММЕНТАРИИ
Все
Сутки
Неделя
Месяц
Год
Главное к утру: землетрясение, подорожание коммуслуг и рост цен на ГСМ и подробности нападения на больницу
Главное к утру: землетрясение, подорожание комуслуг и рост цен на ГСМ, подробности нападения на больницу
Какие налоги и платежи нужно уплатить до 10 апреля
Какие налоги и платежи нужно уплатить до 10 апреля
Низкая квалификация педагогов, школы, ученики
Депутат: Из-за низкой квалификации педагогов детям приходится посещать курсы и продленку
Новый вид мошенничества: банки Казахстана сделали заявление
Новый вид мошенничества: банки Казахстана сделали заявление
Главная Топ LIVE Все
Будьте в тренде!
Включите уведомления и получайте главные новости первым!

Уведомления можно отключить в браузере в любой момент

Подпишитесь на наши уведомления!
Нажмите на иконку колокольчика, чтобы включить уведомления