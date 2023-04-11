Сдержать напор: почему автомойки могут стать причиной глобального дефицита воды в Алматы

Вода – самый ценный ресурс на планете. Проблема ее дефицита не обошла стороной и Казахстан. Специалисты заявляют, что уже во многих регионах страны ощущается острая нехватка питьевой воды. С этим в ближайшие годы может столкнуться и Алматы.

Насколько для самого крупного города страны эта проблема является серьезной и опасной, разбирался Zakon.kz. Редакция побеседовала с экологом и кандидатом географических наук Айжан Скаковой, которая рассказала, как решить вопрос и почему экономить ресурс нужно уже сейчас.

Вода – не бесконечна

Последние годы экологи бьют тревогу из-за того, что причиной катастрофы в будущем может стать истощение запасов пресной воды. Это в свою очередь вызовет проблемы с продовольствием. Если заранее не предпринять мер, то даже затянувшийся экономический кризис по сравнению с такой ситуацией покажется лишь незначительной неприятностью.

По последним данным, общий запас воды на планете сегодня составляет около 1,4 млрд м³. Таким образом, на каждого человека приходится около 200 млн м³. Однако нужно учесть тот факт, что 96,5% запасов − соленые воды Мирового океана, которые непригодны для питья, еще 1% − подземные воды. Таким образом, запасы пресной воды − всего лишь 2,5% от общего количества воды на Земле. При этом практически вся вода, которую сегодня потребляет человечество, берется из озер, рек и подземных источников, тогда как основные запасы находятся в ледниках и глубоких водоносных горизонтах.



Так, выступая на совместном заседании палат Парламента, президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев заявил, что если государство не займется проблемой водной безопасности, ситуация может ухудшиться.

"Еще одна проблема – обеспечение водной безопасности. Это стратегически важная задача. В дальнейшем проблема с водой может обостриться. По этой причине нам нужно предотвратить это. Сейчас правительство разрабатывает новый проект Водного кодекса. Особое внимание следует уделять эффективному управлению водными ресурсами и их защите. В данной работе целесообразно руководствоваться научной позицией, инновациями, передовым международным опытом", – сказал Токаев.

Глава государства отметил, что 65% потребления воды в стране приходится на сельскую местность. Около 60% из них уходит в песок. Он подчеркнул, что такой расточительности нельзя допускать, и необходимо перейти на новую тарифную политику.

Существует несколько причин истощения водных ресурсов: таяние ледников, изменение климата, загрязнение среды, вооруженные конфликты. Кроме того, в последние десятилетия наблюдается резкий рост населения на Земле. В настоящее время на ней живут 8,01 млрд человек. По прогнозам, к 2050 году эта цифра возрастет еще на 2 млрд. Прогрессивный демографический рост приводит к ухудшению качества, количества и доступности чистой воды в мире.

К слову, по данным справочного сайта Worldometers.info, Казахстан за год потребляет 22 770 000 0003499 м³, а ежедневное потребление воды на душу населения составляет 3499 литров. Для сравнения: в Германии потребляют 855 литров, а в Британии – всего 348 литров.

Вода является важнейшим компонентом живых организмов. Водные ресурсы возобновляются, 2/3 Земли состоит из воды, однако питьевая вода составляет лишь 1%.



Среднее потребление воды в мире в месяц составляет около 103 литров на человека, а в среднем в Европе потребляется до 200 литров воды в день. Среднестатистический американец потребляет 400 литров в день. По данным ООН, абсолютный минимум, необходимый для выживания, составляет 20 литров на человека.

Огромное количество питьевой воды используется в процессе производства продуктов питания – выращивание растений, животноводство, окончательная подготовка. 70% мирового потребления чистой воды приходится на сельское хозяйство.

Катастрофическая статистика

По данным совместного доклада ООН и ЮНИСЕФ от 2005 года, на тот момент около 1,1 миллиарда человек, или 18 процентов населения мира, не имели доступа к качественной питьевой воде. Сегодня этот показатель только вырос. Кроме того, каждые три года ООН публикует доклад, который представляет самое точное описание текущего состояния мировых пресноводных ресурсов. Последнее исследование, обнародованное в 2012-м году показало неутешительные результаты. Эксперты объявили, что сегодня планета находится на грани водной катастрофы. Острый дефицит питьевой воды на Земле испытывает каждый 10-й человек, а это около 780 млн людей. Из них 40% − жители Африки: стран, расположенных южнее Сахары. И, согласно прогнозам, ежегодно этот показатель будет только расти. Ученые прогнозируют, что к 2050 году население планеты достигнет 9 млрд человек. По словам представителей ООН, проблема недостатка водных ресурсов сегодня стала настолько актуальной, что требует немедленного переосмысления подходов к ее решению. Вода имеет огромное значение для сохранения природной среды и уменьшения масштабов нищеты и голода. Без нее невозможно будет говорить о здоровье и благосостоянии населения Земли.

О резком сокращении водных ресурсов в Казахстане эксперты говорят постоянно. Эту тему неоднократно затрагивали в профильных ведомствах, но пока кардинально решить проблему никто не может. И если не экономить воду, то к засушливым регионам уже скоро может добавиться и Алматы.

По мнению эколога, кандидата географических наук Айжан Скаковой, если проблемы загрязнения атмосферы и твердых бытовых отходов еще можно решить, то водные – не решить одними технологиями. При этом водосбережение – самое эффективное направление, не требующее изменений законодательства и значительного государственного финансирования.

"Все говорят о проблемах Арала, Урала и Балхаша, знают о нарастающем дефиците и связанных с ним социальных конфликтах. Водосбережение – самое эффективное направление, не требующее изменений законодательства и значительного государственного финансирования. У нас нет специальных программ по экономии воды, хотя везде потенциал водосбережения огромный – до 50% промышленности и в городах, в частности, мойки машин, внедрение на предприятиях водооборотных систем и др. Эколог Айжан Скакова

По словам эколога, акимату и крупным водопользователям необходимо подготовить в трехмесячный срок планы по водосбережению с указанием главной цели – объемов экономии воды, и такие решения не потребуют больших расходов. Они малозатратные, и начать надо с запрета на использование питьевой воды для промышленности в городах – в особенности, автомойкам, которые используют питьевую воду.

Какие меры следует принять по мнению Скаковой:

На базе Информационного аналитического центра и НПО для информационной и методологической поддержки работ на всех уровнях подключить национальные и местные центры по водосбережению. Распространять простые технологии – их сотни для полива деревьев, коммунальных нужд и др. Вводить дифференцированные тарифы: для минимальных нужд – до 100 л в сутки на человека, если больше, то применять более высокий тариф. Практиковать строгие меры, как это делали в европейских странах прошлым летом. В 2022 году ввели ограничения норм на расход воды во Франции, Италии, Германии и Нидерландах. Прекратить загрязнять подземные источники водных ресурсов – озера, ведь 70% воды для Алматы, т.е все верхние горизонты, уже загрязнены – до 500 м. Не стоит забывать, что в Алматы проницаемый грунт. Запретить промпредприятиям использовать подземную питьевую воду. Пересмотреть политику по малым рекам. Не секрет, насколько они загрязнены отходами. Беречь предгорья и леса – поставщики воды для города. Прекратить завышенные заборы воды из рек и грязные сбросы в Сорбулак. Все они связаны с озером Балхаш – регулятором водных циклов и климата во всем бассейне, включая Алматы. Вовлечь население, международные организации и НПО.

Эколог отметила, что Алматы по своему географическому положению и природно-климатическим закономерностям может иметь самый чистый воздух и самую чистую воду. Однако то, что мы имеем сегодня, – это следствие отношения человека к окружающей среде и антропогенной деятельности.

"Все жители и предприятия города находятся в состоянии полной зависимости от холодной воды. Но по-настоящему [мы] задумываемся о ее особом месте в нашей жизни только в случае ее отсутствия в кране". Эколог Айжан Скакова

Было – стало

60–70 лет назад в арыках Алматы текла чистая питьевая вода. Однако с ростом города и развития инфраструктуры, промышленности, технологий и большого количества транспорта арыки стали непригодны для забора питьевой воды. Но о создании водопровода власти задумались задолго до того, как арычная система перестала быть источником питьевой воды.

"На сегодняшний день имеются два основных источника водоснабжения: 40% составляет горная вода, 60% – подземная. Структура водоснабжения включает в себя более 386 скважин. В пределах города расположены многочисленные скважины, глубина которых составляет от 150 до 500 метров. Подземная вода – это основной источник водоснабжения Алатауского, Ауэзовского, частично Алмалинского районов. Большую часть Медеуского района и всю верхнюю зону обеспечивает фильтровальная станция "Медеу", где происходит водоподготовка горной воды из рек Малая Алматинка и ее притоков. Еще есть две реки: Каргалы и Аксай. Они являются источником водоснабжения верхней части Наурызбайского района". Эколог Айжан Скакова

По словам специалиста, с каждым годом южная столица Казахстана разрастается: сюда приезжает все больше людей, появляются новые районы. Все это требует дополнительных ресурсов, в том числе и водных. Тем не менее, уже сегодня надо задуматься о том, как избежать дефицита воды в будущем.

Первое, что нужно сделать, по мнению Айжан Скаковой, – рационально использовать водные ресурсы. Это все основывается на их первичном учете использования, как на предприятиях, так и в жилых квартирах. Если потребитель укладывается в норму, которая должна быть установлена на каждого человека, он платит по одной цене. А если он эту норму превышает, то и платить должен уже намного больше. Именно такие поправки в нормы потребления воды нужно внести, считает эколог.

"В частности, зачем, например, очищенная вода из стратегических запасов подземных вод для туалета? На Западе для бытовых и технических нужд используется отдельный водопровод, в котором вода тоже очищенная, но для питья непригодная. Многочисленные автомойки не должны иметь доступ к питьевой воде, они должны пользоваться только неочищенной водой. Такой же подход должен быть в отношении объемов воды, используемой для нужд охлаждения в промышленных предприятия, причем с обязательным наличием циркуляционного режима. Мы тоже должны к этому прийти, если хотим экономить и рационально использовать ресурсы. Технически это вполне разрешимо – вопрос в средствах и времени. Неразрешимых вопросов нет. В целом, о сбережении питьевых ресурсов нужно думать уже сейчас. Ладно, наше поколение алматинцев не застанет дефицита воды, но грядущее обязательно столкнется с проблемами нехватки питьевой воды". Эколог Айжан Скакова

Скакова подчеркнула, что опыт развитых стран показывает, что не будет никакого водосбережения, пока власти не введут собственную политику работы с населением. Надо законодательно стимулировать экономию воды в каждой казахстанской семье. Чтобы было и выгодно и престижно экономить расход воды в уборных, на умывание, стирку и посудомоечную машину.

Первый звоночек

"Я, как ученый, много лет занимающийся исследованиями, пришла к выводу – необходимо разработать специальную концепцию формирования водосберегающей политики в регионах Казахстана. Такую концепцию на период до 2030 года мне удалось подготовить". Эколог Айжан Скакова

По словам эколога, зарубежный и отечественный опыт показывает, что определенные результаты водосбережения обеспечиваются под воздействием рыночного механизма, исходя из собственных интересов экономических агентов без вмешательства со стороны государства. Однако только рыночные силы без развития специальной инфраструктуры и формирования действенной государственной политики водосбережения позволят, по экспертным оценкам, ежегодно снижать водоемкость ВВП РК не более чем на 1,5-2%.

Стоит отметить, что дефицит воды уже наблюдается в Астане, это связано в первую очередь с ростом населения. Жители столицы продолжают жаловаться на нестабильную подачу питьевой воды. К слову, аварий на водопроводных сетях не было, а причина отключения воды – дефицит. Большому городу недостаточно того объема, который вырабатывают насосно-фильтровальные станции. Пока же астанчане ожидают запуск новой станции, а коммунальному предприятию "Астана су арнасы" даже пришлось ввести ограничение по подаче воды.