В Медеуском районе Алматы решили проблему с дефицитом воды
Фото: gov.kz
В микрорайоне Каменское плато решена проблема с дефицитом воды. Проект был начат в мае 2023 года. За это время построено пять резервуаров на 6,9 тыс. куб. м и три скважины на 7,3 тыс. куб. м в сутки. А 11 июня жителям Медеуского района поступила питьевая вода, сообщает Zakon.kz.
По информации пресс-службы акимата Алматы, к резервуару построено 6,1 км новых магистральных сетей для обеспечения водой жителей микрорайонов Каменское плато, Кольсай, Музтау и Юбилейный.
Также по проекту были реконструированы восемь существующих скважин с заменой оборудования, из них три находятся на площадке водозабора "Каптаж". Эти работы позволили увеличить объем извлекаемой воды почти вдвое – с 300 до 500 кубических метров в час.
"Инженерные сети и объекты Медеуского района дополнительно соединены с имеющимися мощностями подземных водозаборов. Вода, поступающая с подземных водозаборов "Каптаж", "Бастау" и фильтровальной станции "Медеу", будет накапливаться и обеззараживаться в данных резервуарах. Далее питьевая вода за счет установленных групп насосов будет распределяться по магистральным направлениям в Каменское плато", – говорится в сообщении.
Поэтапно вода будет поступать в микрорайоны Кольсай, Музтау и Юбилейный после завершения дополнительных строительных работ. На сегодня ведется строительство магистрального трубопровода и насосной станции "Ондасынова" до микрорайона Кольсай. Также запланировано строительство магистрального трубопровода от насосной станции "Балхаш" до микрорайона Музтау.
В результате 20 тыс. жителей четырех микрорайонов будут обеспечены стабильным водоснабжением.
Водоснабжение верхней части Медеуского района исторически находится в зоне влияния поверхностных источников водоснабжения, поскольку ранее данные территории входили в состав Талгарского района Алматинской области. В 2013-2014 годах они были присоединены к Медеускому району Алматы. С тех пор актуальным оставался вопрос обеспечения жителей этих микрорайонов качественным водоснабжением и канализацией.
"В 2023 году аномально жаркая погода в Алматинском регионе спровоцировала интенсивное таяние горного снежного покрова в Малоалматинском ущелье, что в свою очередь привело к резкому подъему уровня воды в реке Кіші Алматы, подмытию берегов и локальным селевым выбросам. Повышенная мутность воды в реке не позволяла провести очистку согласно санитарным нормам. В связи с чем жители верхней части города оказались в зоне ограничений", – отмечают в акимате.
11 июня 2024 года сообщалось, что в трех районах Алматы на два дня снизят давление воды. Подробнее можно узнать здесь.
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