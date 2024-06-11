В Медеуском районе Алматы решили проблему с дефицитом воды

Также по проекту были реконструированы восемь существующих скважин с заменой оборудования, из них три находятся на площадке водозабора "Каптаж". Эти работы позволили увеличить объем извлекаемой воды почти вдвое – с 300 до 500 кубических метров в час.

По информации пресс-службы акимата Алматы, к резервуару построено 6,1 км новых магистральных сетей для обеспечения водой жителей микрорайонов Каменское плато, Кольсай, Музтау и Юбилейный.