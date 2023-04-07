Во Франции протестующие сожгли любимый ресторан Макрона

6 апреля протестующие устроили пожар в одном из любимых ресторанов президента Франции Эммануэля Макрона в Париже во время столкновений с полицией, сообщает Zakon.kz.

Сотрудники La Rotonde в районе Монпарнас были вынуждены тушить воспламенившийся тент ресторана. Там Эммануэль Макрон проводил вечеринку по случаю победы на выборах в 2017 году, сообщает France24.



Сообщается, что группа мужчин в черной одежде запускала петарды и бросала камни в сторону ресторана. Причиной пожара стала сигнальная ракета, брошенная на тканевый тент. Чтобы потушить огонь, пришлось вызвать пожарных.

Инцидент произошел во время стычки с полицейскими близ ресторана. Протестующие уже на протяжении 11 дней выходят на забастовки из-за предложения президента увеличить пенсионный возраст с 62 до 64 лет.







Красные велюровые диваны и мягкое освещение La Rotonde, тусовки в стиле бель-эпок, которые когда-то часто посещал Пикассо, давно стали любимым местом Макрона и его жены Брижит. Бывший инвестиционный банкир проводил там стратегические совещания во время подготовки к гонке за президентство в 2017 году. Макрон часто обедал там со своей женой после прихода к власти.

Отмечается, что ресторан и раньше становился объектом нападок из-за его связи с 45-летним президентом. В 2020 году во время антиправительственных протестов был поврежден вход в ресторан. Владелец ресторана Жерар Тафанель пожаловался, что во время протестов митингующие выкрикивают "Смерть Ротонде, смерть Макрону!".