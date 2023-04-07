В Павлодаре подключать к системе отопления будут лишь социально значимые объекты

В областном центре исчерпаны резервы центрального теплоснабжения, сообщает корреспондент Zakon.kz.

В Павлодаре, где сосредоточены три ТЭЦ, больше нет возможности подключать новые объекты к системе центрального теплоснабжения. Об этом стало известно в ходе "онлайн-приемной", организованной Региональным департаментом по регулированию естественных монополий (ДКРЕМ) с участием предприятий, предоставляющих коммунальные услуги.



"На сегодня ТОО "Павлодарские тепловые сети" закрыло город для выдачи технических условий, однако потребители продолжают обращаться. За март поступили шесть заявок", – сообщила представитель предприятия Галина Волкова.

Руководитель ДКРЕМ по Павлодарской области Ибрагим Тангиев уточнил, что решение принято в связи с дефицитом мощности на ТЭЦ и пропускной способности городских тепловых сетей.

В АО "Павлодарэнерго", в структуру которого входит ТОО "ПТС", корреспонденту Zakon.kz подтвердили информацию. Прекращение выдачи технических условий для получения тепловой энергии на всей территории областного центра произошло впервые. Ранее в связи с растущим дефицитом мощностей периодически "в красную зону" включали отдельные районы города.

"В настоящий момент темпы строительства многоэтажных жилых домов и прочих объектов возросли. Их потребность в тепловой энергии с учетом существующей тепловой нагрузки города превышает мощность энергоисточников. За период с 1 января 2022 года по 1 января 2023 года ТОО "ПТС" оформлено технических условий на присоединение дополнительной тепловой нагрузки порядка 111 Гкал/ч. В результате дефицит тепловой энергии продолжает увеличиваться", – ответили на запрос в пресс-службе АО "Павлодарэнерго".

На предприятии отметили, что оформление технических условий на присоединение к системе теплоснабжения приостановлено для объектов коммерческой застройки и ИЖС.

"В настоящее время техусловия выдаются только на подключение социально значимого жилья в рамках реализации государственной программы", – уточнили в "Павлодарэнерго".

Поскольку срок действия документации составляет два года, то ранее оформленные объекты будут подключены, в том числе, пять новых школ.

"Для снятия ограничений по подключению дополнительной тепловой мощности для развития города необходимы корректировка генерального плана города, корректировка ТЭО проекта "Система теплоснабжения Павлодара с учетом перспективы до 2035 года", модернизация существующих тепловых источников и реконструкция трубопроводов магистральных и квартальных тепловых сетей с целью обеспечения роста тепловых нагрузок и мероприятий", – отметили в компании.

Акимат Павлодарской области заказывал технический аудит состояния системы теплоснабжения города Павлодара. Его презентовали в январе текущего года в градостроительном комитете по урбанистике. Один из выводов – суммарная присоединенная нагрузка к теплоисточникам по уже выданным техническим условиям превышает располагаемую мощность станций и сетей.