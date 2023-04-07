Проблемы со сном связаны с повышенным риском инсульта – ученые

Проблемы со сном – от храпа до слишком большого или слишком малого количества сна – могут быть связаны с повышенным риском инсульта, сообщает Zakon.kz.

Автор исследования, доктор Кристин Маккарти из Университета Голуэя в Ирландии, заявила, что отдельные проблемы со сном могут повышать риск инсульта. Наличие более пяти таких симптомов может привести к пятикратному увеличению риска инсульта по сравнению с теми, кто спит нормально, сообщает UPI.



"Проблемы со сном должны стать одним из направлений профилактики инсульта". Кристин Маккарти

Для исследования ученые изучили почти 4500 человек, в том числе более 2200 человек, переживших инсульт. Их сравнили с более чем 2200 людьми, у которых не было инсульта.



Средний возраст участников составлял 62 года. Их спрашивали о поведении во сне, включая сам сон и проблемы с дыханием.

В общей сложности 162 человека, перенесших инсульт, спали менее пяти часов в сутки по сравнению с 43 людьми, у которых не было инсульта. У тех, кто спал менее пяти часов, вероятность инсульта была в три раза выше, чем у тех, кто спал в среднем семь часов.

Еще 151 из переживших инсульт спали более девяти часов по сравнению с 84 людьми, у которых не было инсульта. У тех, кто долго спал, вероятность инсульта была в два раза выше, чем у тех, кто спал семь часов. Кроме того, у людей, которые дремали дольше одного часа, вероятность инсульта была на 88% выше, чем у тех, кто не спал.

Исследователи также сообщили, что у людей, храпящих во время сна, вероятность инсульта на 91% выше, чем у тех, кто не храпит. У участников с апноэ во сне вероятность инсульта почти в три раза выше, чем у тех, у кого дыхание во сне не нарушено.

Учитывая эти результаты, врачи могут проводить беседы с людьми, имеющими проблемы со сном. Мероприятия по улучшению качества сна также могут снизить риск инсульта и должны стать предметом будущих исследований, отметили ученые.