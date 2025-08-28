Ученые выяснили, как снизить риск инфаркта и инсульта

По мнению международной группы ученых, вакцинация против опоясывающего лишая (herpes zoster) связана со значительным снижением риска сердечно-сосудистых событий, включая инсульт и инфаркт миокарда, сообщает Zakon.kz.

Исследования показали, что у взрослых старше 18 лет вакцинация против herpes zoster снижала риск сердечно-сосудистых осложнений на 18%, у взрослых старше 50 лет – на 16%, сообщает European Society of Cardiology (ESC).

"Вакцинация против опоясывающего лишая связана с меньшей вероятностью сердечно-сосудистых событий. Однако необходимо больше исследований, чтобы подтвердить, действительно ли это является прямым эффектом прививки", – отметил автор работы доктор Чарльз Уильямс.

Ранее сообщалось, что инфаркт миокарда может иметь инфекционную природу. К такому неожиданному выводу пришли исследователи из Финляндии и Великобритании.