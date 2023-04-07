В Нацбанке рассказали, какие банки смогут получать госпомощь в будущем

Председатель Нацбанка РК Галымжан Пирматов рассказал, при каких условиях банки могут рассчитывать на государственную финансовую поддержку в будущем, сообщает Zakon.kz.

По словам главы Нацбанка, в первую очередь госпомощь в случае необходимости будут получать системно значимые банки.

"Если банк является устойчивым, жизнеспособным, но испытывает краткосрочные проблемы с ликвидностью, то такая помощь будет оказываться на условиях прочности, платности и возвратности на короткое время". Галымжан Пирматов

По его словам, в случае с банками, которые окажутся в ситуации, когда их долгосрочная жизнеспособность под вопросом, регулятор будет исходить из интересов устойчивости финансовой системы.

"Если банк системно значимый и важен для устойчивости финсистемы, мы будем подходить к этому вопросу в зависимости от условий на тот момент", – уточнил Пирматов.

Он добавил, что если фининститут не является значимым для финансовой системы, то даже при необходимости финансовой поддержки регулятору необязательно оказывать помощь всем банкам.

Пирматов напомнил, что ранее банкам оказывалась помощь для защиты вкладчиков, кредиторов, а также обеспечения устойчивости финансовой системы.

"В тот момент помощь оказывалась всегда на условиях платности, прочности и возвратности. То есть бесплатно помощь не оказывалась. Регулятор всегда исходит не от каких-то узких интересов только одной группы. Это и депозиторы, и кредиторы, и сама финансовая система", – пояснил глава Нацбанка.

Напомним, сегодня, 7 апреля, Комитет по денежно-кредитной политике Национального банка Казахстана принял решение сохранить базовую ставку на уровне 16,75% годовых.