Қаз
#Ситуация в Украине #Выборы в Мажилис #1xBet
Язык сайта
Қаз
Политика Мир
Спорт Спорт
Проишествия Право Экономика и бизнес
Рубрики
Рубрики
Законодательство РК

В Кокшетау построят современный реабилитационный центр

В Кокшетау построят современный реабилитационный центр Фото: пресс-служба Управления строительства Акмолинской области
В динамично развивающемся микрорайоне областного центра "Сарыарка" возведут центр реабилитации для людей с ограниченными возможностями на 150 мест.

Как сообщили в Управлении строительства Акмолинской области, на сегодняшний день территория объекта уже готова к строительным работам.

"Договор на строительно-монтажные работы заключен в 2022 году с ТОО "Тараз Құрылыс Инвест", уже произведена работа по ограждению территории участка, срезка растительного грунта и забивка пробных свай. В конце марта 2023 года получено заключение по сваям, в скором времени планируется завоз стройматериала".Заместитель руководителя Управления строительства Рауан Оспанов

Сообщается, что новое трехэтажное здание площадью более 12 000 кв. м будет соответствовать всем современным требованиям. В медицинском объекте будет оказываться широкий перечень услуг для различных слоев населения.

Центр будет принимать граждан с инвалидностью, обеспечивая круглосуточным проживанием на период реабилитации. Ожидается, что в год поправить свое здоровье в новых современных центрах смогут 1500-1800 человек. Строительство подобных реабилитационных центров создаст условия для получения качественных специальных социальных услуг жителями регионов, в том числе отдаленных населенных пунктов.

Возможность укрепить здоровье, улучшить самочувствие появится у тысяч людей с инвалидностью. Жители микрорайона Сарыарка очень рады появлению уникального комплекса в их районе.

"У нас очень быстро развивается район: строят дома, школы, садики и медицинские объекты. До центра нам ехать далековато, очень правильно, что данный центр будет находиться в Сарыарке, и наши жители смогут получать там соответствующие услуги".Руслан Абжанов

Напомним, по поручению главы государства до 2025 года запланировано строительство новых крупных реабилитационных центров, рассчитанных на 150 мест каждый, в 12 регионах страны, в том числе и в Акмолинской области.

Читайте также

Перейра - Адесанья: прогноз Фараби Давлетчина на титульный бой UFC 287

Какой будет погода в Астане, Алматы и Шымкенте 8-10 апреля

Сотрудники АО "АрселорМиттал Темиртау" играют в настольный теннис на площади управления комбината

Анастасия Московчук
Кокшетау
Следите за новостями zakon.kz в:
telegram instagram
Поделиться
0
КОММЕНТАРИИ
Все
Сутки
Неделя
Месяц
Год
Главное к утру: землетрясение, подорожание коммуслуг и рост цен на ГСМ и подробности нападения на больницу
Главное к утру: землетрясение, подорожание комуслуг и рост цен на ГСМ, подробности нападения на больницу
Ученые прогнозируют вспышки на солнце высшего и самого опасного класса Х
Ученые прогнозируют вспышки на Солнце высшего и самого опасного класса Х
в 2,5 раза больше приехало иностранцев в Алматы
В 2,5 раза увеличился приток иностранцев в Алматы
Какие налоги и платежи нужно уплатить до 10 апреля
Какие налоги и платежи нужно уплатить до 10 апреля
Главная Топ LIVE Все
Будьте в тренде!
Включите уведомления и получайте главные новости первым!

Уведомления можно отключить в браузере в любой момент

Подпишитесь на наши уведомления!
Нажмите на иконку колокольчика, чтобы включить уведомления