В Кокшетау построят современный реабилитационный центр

В динамично развивающемся микрорайоне областного центра "Сарыарка" возведут центр реабилитации для людей с ограниченными возможностями на 150 мест.

Как сообщили в Управлении строительства Акмолинской области, на сегодняшний день территория объекта уже готова к строительным работам.



"Договор на строительно-монтажные работы заключен в 2022 году с ТОО "Тараз Құрылыс Инвест", уже произведена работа по ограждению территории участка, срезка растительного грунта и забивка пробных свай. В конце марта 2023 года получено заключение по сваям, в скором времени планируется завоз стройматериала". Заместитель руководителя Управления строительства Рауан Оспанов

Сообщается, что новое трехэтажное здание площадью более 12 000 кв. м будет соответствовать всем современным требованиям. В медицинском объекте будет оказываться широкий перечень услуг для различных слоев населения.

Центр будет принимать граждан с инвалидностью, обеспечивая круглосуточным проживанием на период реабилитации. Ожидается, что в год поправить свое здоровье в новых современных центрах смогут 1500-1800 человек. Строительство подобных реабилитационных центров создаст условия для получения качественных специальных социальных услуг жителями регионов, в том числе отдаленных населенных пунктов.

Возможность укрепить здоровье, улучшить самочувствие появится у тысяч людей с инвалидностью. Жители микрорайона Сарыарка очень рады появлению уникального комплекса в их районе.

"У нас очень быстро развивается район: строят дома, школы, садики и медицинские объекты. До центра нам ехать далековато, очень правильно, что данный центр будет находиться в Сарыарке, и наши жители смогут получать там соответствующие услуги". Руслан Абжанов

Напомним, по поручению главы государства до 2025 года запланировано строительство новых крупных реабилитационных центров, рассчитанных на 150 мест каждый, в 12 регионах страны, в том числе и в Акмолинской области.