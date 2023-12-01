Фонд "Самрук-Қазына" запустил четыре новых реабилитационных центра

В преддверии Международного дня людей с ограниченными возможностями в Туркестанской и Жамбылской областях открылись реабилитационные центры. 30 ноября центр раннего вмешательства открыт в городе Сарыагаш.

Сегодня в городе Тараз начата работа центра раннего вмешательства и центра для детей с аутизмом, а в Шу запущен реабилитационный центр для детей в возрасте до 18 лет.

В рамках инициативы по развитию инклюзии в обществе "Қамқорлық" фондом "Самрук-Қазына" за последние три года открыты 14 реабилитационных центров и 11 центров раннего вмешательства, где бесплатной реабилитацией охвачены свыше 29 тысяч детей. Помимо реабилитационных центров в областных центрах и крупных городах, в том числе в населенных пунктах Узынагаш, Байдибек би, Степногорск 2362 ребенка с нарушениями опорно-двигательного аппарата впервые в своей жизни сделали самостоятельные шаги, а 3215 детей с задержкой речи впервые заговорили.

Фото: АО "Самрук-Қазына"

В каждом центре для детей с аутизмом и другими ментальными нарушениями, открытых в городе Шымкенте и Павлодарской, Жетысуской, Восточно-Казахстанской, Жамбылской областях, оказываются услуги 125 детям в возрасте от 1,5 до 18 лет, а также осуществляется поддержка их родителям.

Фото: АО "Самрук-Қазына"

Специалисты работают с каждым ребенком по индивидуальной программе, разработанной методистами с учетом способностей и потребностей ребенка. Предусмотрены уроки аква-терапии, эрготерапии, кинезиотерапии, адаптивной и лечебно-физической культуры, трудотерапии, арт-терапии, музыкальной терапии, сенсорной интеграции, социально-бытовой ориентации, логопеда, психолога и дефектолога.

В центрах раннего вмешательства, направленных на профилактику детской инвалидности, ежегодно реабилитационную помощь получат 600 особенных детей до трех лет с недоношенностью, пороками развития центральной нервной системы и головного мозга, ДЦП, синдромом Дауна, последствиями нейроинфекций и травм в возрасте. Также имеется диагностическое аудиологическое и мозговое обследование с помощью передового модельного специального оборудования. В этих центрах работает многопрофильная команда специалистов: реабилитационный врач, невролог, лечебно-физкультурный инструктор, эрготерапевт, логопед и дефектолог.

Таким образом, Фондом открыто 33 центра, планируется запуск еще 10 реабилитационных центров.

"Реабилитационные центры имеют важную роль для родителей, воспитывающих особенных детей. Наша цель – создать условия и сделать доступной по всей стране реабилитационную помощь для детей. Уверены, что родительское сообщество по достоинству оценит наши общие усилия". Управляющий директор по корпоративному управлению, социально-трудовым отношениям и охране труда АО "Самрук-Қазына" Гибрат Ауганов

Новый центр, открытый сегодня в городе Шу, полностью оборудован роботизированными инструментами, соляной шахтой, шунгитовой комнатой, эрготерапией, сенсорной комнатой, механотерапией, бальнеотерапией, интерактивной комнатой, лечебной физкультурой, игровыми комнатами для особых детей с нейро-ортопедическими расстройствами. Здесь будет оказана помощь детям и подросткам в возрасте до 18 лет с нарушениями нервной системы и опорно-двигательного аппарата. Современное реабилитационное оборудование поставлено ведущими производителями Казахстана, Великобритании, США, Германии, Австрии, Италии и России.



