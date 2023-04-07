Сотрудники АО "АрселорМиттал Темиртау" играют в настольный теннис на площади управления комбината

В 2022 году по инициативе генерального директора АО "АрселорМиттал Темиртау" Владимира Яблонского на площади управления комбината установили столы для игры в настольный теннис. Работники компании поддержали такое решение на "Ура!".

Ведь так у персонала, который большую часть рабочего времени проводит в кабинетах за компьютером, появилась возможность разнообразить свой досуг.

"Сначала появился один стол, людей это заинтересовало и тогда поставили второй. Идея понравилась многим. Затем прошел турнир по настольному теннису, что привлекло внимание большей аудитории. Сам я обожаю эту динамичную игру. Она заставляет работать не только мышцы, что полезно для здоровья, но и тренирует закалку и выносливость, а также мозговую деятельность". Александр Щербов, начальник отдела IT-инфраструктуры ГИВЦ АО "АрселорМиттал Темиртау"

В этом году, как только позволила погода, теннисные столы вновь установили на площади. Теперь в обеденное время на площадь выходят желающие посоревноваться, потренироваться или просто провести время с пользой на свежем воздухе.

Фото: Игоря Узаревича

"Играем почти каждый день компаниями. Иногда только нашим сектором, но чаще, соревнуемся с другими отделами. Время проходит весело, интересно. Считаю, это отличной идеей, чтобы разнообразить наши рабочие будни. Мы же в основном сидим, а нужно двигаться. Движение – это жизнь", - поделился сетевой инженер Дмитрий Найман.

Главный тренер Национальной сборной Казахстана по настольному теннису Эльмира Алиева такую инициативу компании "АрселорМиттал Темиртау" приветствует и считает, что поддерживать и стимулировать сотрудников в занятии спортом просто необходимо.

"Мне как главному тренеру НСК РК приятно видеть, как стремительно развивается настольный теннис в Казахстане. В больших городах строятся современные Центры настольного тенниса, в районах открываются секции. В настольный теннис играют и проводят соревнования практически во всех организациях. Во время перерыва или после рабочего дня сотрудникам предприятий необходимо расслабиться, восстановить силы. И в этом поможет наш вид спорта. Настольный теннис благоприятно влияет на сердечно-сосудистую систему, приводит давление в норму. Врачи рекомендуют этот вид спорта в качестве профилактики инфарктов и инсультов. Играя в теннис, получаешь положительные эмоции, поднимается настроение, снимается стресс. Ну и вообще, занятия настольным теннисом — это повод начать вести здоровый образ жизни". Главный тренер Национальной сборной Казахстана по настольному теннису Эльмира Алиева

Фото: Игоря Узаревича

В компании этот вид спорта не просто полюбился. Им увлечены многие работники и масштабы уже давно вышли за пределы небольших соревнований. Так, в ближайшее время в рамках проведения Всемирного дня охраны труда в Стальном департаменте АО "АрселорМиттал Темиртау" пройдет Чемпионат на кубок генерального директора.