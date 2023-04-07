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Пирматов о программе "7-20-25": Дешевая ипотека – не задача Нацбанка

Программа 7-20-25, Пирматов, Нацбанк Фото: Zakon.kz/Максим Золотухин
Председатель Нацбанка Галымжан Пирматов прокомментировал параметры финансирования программы "7-20-25", сообщает Zakon.kz.

По словам главы Нацбанка, в программу "7-20-25" не планируют вносить какие-либо изменения.

"Нацбанк будет следовать прежней информации – 100 млрд тенге в год, 25 млрд тенге в квартал. У нас никаких планов по внесению изменений в эти параметры сейчас нет. Это не задача Нацбанка – предоставлять дешевую, нерыночную ипотеку. Меры, когда Нацбанк участвовал в этих программах, были антикризисными, временными. Чем раньше мы выйдем из этих мер, тем долгосрочно лучше будет для всех казахстанцев". Галымжан Пирматов

Он напомнил, что программа должна была завершиться уже в этом году.

"Я понимаю тех казахстанцев, которые хотят воспользоваться этой программой. Но изначально в 2018 году, когда программа объявлялась, говорилось о сумме 1 трлн тенге. Эти деньги должны были в первом полугодии этого года закончиться. В принципе, мы все обязательства исполняем. Нет такого, что мы что-то обещали, а потом решили срезать. Никто не говорил, что эта программа будет бесконечно проводиться и не будет никакого лимита средств", – сказал Пирматов.

Он подчеркнул, что ни Нацбанк, ни другие госорганы не изменяли и не ухудшали условия по ранее объявленным госпрограммам.

7 апреля в Нацбанке приняли решение по сохранению базовой ставки на уровне 16,75% годовых.

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Пирматов Галымжан Нацбанк РК Казахстан
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