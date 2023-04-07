Советы юриста: как вернуть ошибочный перевод

Ошибки при переводе денег –довольно часто встречающееся явление. Что делать и на чьей стороне в этом вопросе закон, рассказывает Zakon.kz юрист Даулет Абжанов.

Ситуации с ошибочным переводом возникают, когда отправитель неверно указывает номер получателя перевода или его реквизиты. В то же время, говорит эксперт, перевод по ошибочно указанному 16-значному номеру карты практически невозможен.

"Перевод денег по такой ошибке практически невозможен благодаря применяемому платежными системами так называемого "алгоритма Луна" – математической методике, позволяющей найти практически любую ошибку, связанную со случайным искажением одной из цифр. Алгоритм незамедлительно выявляет ошибку и делает такой перевод невозможным", – отмечает Абжанов.

Поэтому эксперт предлагает сконцентрироваться на переводах по мобильному номеру, так как вероятность ошибочного ввода мобильного номера гораздо выше. К сведению, в отечественном законодательстве отсутствует понятие "ошибочный перевод".

"В законе нет такого понятия, как "ошибочный перевод". Есть понятия "несанкционированный платеж" (ст. 56 закона "О платежах и платежных системах"), "ошибочное указание" (п. 2 ст. 57 закона "О платежах и платежных системах")", – говорит Даулет Абжанов.

Также, указывает эксперт, необходимо разобраться, подпадает ли рассматриваемый нами случай под несанкционированный платеж и ошибочное указание или нет. "Почему это так важно? Дело в том, что от этого зависит, обязан ли будет банк вернуть ошибочно переведенные деньги либо банк за это ответственность не несет и отправителю денег придется самостоятельно взыскивать с получателя ошибочно переведенную сумму. Если перевод денег является несанкционированным или осуществленным по ошибочному указанию, то отправитель вправе потребовать от банка списания суммы со счета получателя и возврата ее отправителю денег. Если же мы признаем, что ошибочный перевод не является несанкционированным или переводом по ошибочному указанию, то к банку никаких претензий предъявлено быть не может; банк в таком случае не обязан списывать деньги со счета получателя и возвращать ошибочно зачисленную сумму; отправителю денег придется самостоятельно решать вопрос возврата денег с бенефициаром", – отмечает Абжанов.

Как утверждает эксперт, ситуация с переводом денег по неправильно набранному номеру телефона или карты не подпадает ни под несанкционированный платеж, ни под ошибочное указание.

"Ошибочный перевод нельзя считать несанкционированным платежом, поскольку он совершен все же лицом, полномочным его осуществить. Нельзя также считать его совершенным по ошибочному указанию, поскольку перевод поступил по тем реквизитам, которые сам отправитель денег ввел в мобильном приложении. Ошибочное указание имеет место, например, в ситуации, когда отправитель дает одни реквизиты, но в силу технического сбоя в банке деньги направляются по другим реквизитам. Однако в ситуации, когда сам отправитель денег неверно набрал реквизиты получателя и деньги поступили именно по этим реквизитам, с точки зрения закона это не ошибочное указание. Таким образом, по переводу по реквизитам, ошибочно набранным самим отправителем, у банка не возникает обязанности вернуть деньги отправителю. Банк выполнил указание надлежащим образом – зачислил деньги туда, куда указал сам отправитель денег", – отмечает эксперт.

Неосновательное обогащение

Согласно мнению эксперта, нет никаких сомнений в том, что получатель ошибочного перевода обязан вернуть деньги отправителю. Основание – обязательство из неосновательного обогащения (ст. 953 ГК). Тот, кто приобрел имущество за счет другого лица без установленных законодательством или сделкой оснований, обязан вернуть последнему такое имущество. При ошибочном переводе бенефициар получает деньги без достаточных оснований. Другими словами, он получил деньги по переводу ни за что. Возможно, он даже не знаком с отправителем. В обязательстве по неосновательному обогащению отправитель денег выступает потерпевшим, а получатель ошибочного перевода – неосновательно обогатившимся. На сумму неосновательного обогащения начисляется сумма неустойки за пользование чужими деньгами (ч. 2 ст. 958 ГК РК). Размер неустойки исчисляется, исходя из базовой ставки Национального банка Республики Казахстан, с того дня, когда неосновательно обогатившийся узнал или должен был узнать о неосновательном обогащении (сейчас базовая ставка составляет 16,75%).

Иначе говоря, получатель ошибочного перевода не только обязан вернуть сумму перевода, но и выплатить проценты за пользование чужими деньгами. Начисление процентов пойдет со дня, когда ему стало известно о поступлении ошибочного перевода (сообщил об этом банк или отправитель денег), либо должно было стать известно об ошибочном поступлении (например, получатель получил выписку по операциям по своей карте, но не обратил внимание на ошибочное поступление на счет).

Как только отправитель ошибочного перевода обнаружит, что он перевел деньги не тому лицу, ему следует как можно быстрее оповестить об этом банк и, по возможности, получателя ошибочного перевода.