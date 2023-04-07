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В Алматинскую область направят дополнительные объемы дизтоплива – Минэнерго

АСМ Фото: pixabay
Минэнерго проведено совещание по вопросам бесперебойного обеспечения Алматинской области горюче-смазочными материалами с участием представителей АО "НК "КазМунайГаз", "Petrosun", крупных сетей АЗС ("Helios", "Газпромнефть-Казахстан", "PetroRetail" и "Sinooil"), сообщает Zakon.kz.

Как уточняется, по состоянию на 7 апреля запасы дизельного топлива по Алматинской области составляют свыше 11 тыс. тонн.

Как отметили представители сетей АЗС, имеющихся у них запасов дизельного топлива достаточно для бесперебойного обеспечения населения.

"Вместе с тем, по информации сетей АЗС, наблюдается повышенный спрос на дизельное топливо (более чем на 30%), вследствие которого на некоторых заправках быстро заканчивается суточный объем топлива. В связи с остановкой на ремонт Шымкентского НПЗ имелись ограничения по поставкам нефтепродуктов в регион", – говорится в сообщении.

Поэтому руководством сетей принято решение увеличить отгрузку в районы с наиболее высоким потреблением топлива.

Кроме того, в пути с Атырауского НПЗ и Павлодарского НХЗ находится 5 тыс. тонн топлива. КТЖ обеспечивается своевременная транспортировка ГСМ.


"7 апреля досрочно завершен ремонт Шымкентского НПЗ, где уже начата выработка нефтепродуктов. Первая партия продукции планируется к отправке в выходные дни. При этом будет обеспечена первоочередная отгрузка в южные регионы, включая Алматинскую область", – отметили в министерстве.

Также сельхозтоваропроизводителям Алматинской области будет выделено дополнительно 3 тыс. тонн дизтоплива.

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Елена Беляева
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