Водитель КАМАЗа зацепил шесть автомобилей и скрылся с места ДТП в Астане

Фото: pixabay

Инцидент произошел в столице утром 7 апреля. Водитель КАМАЗа ехал по улице Циолковского в сторону проспекта Абая и наехал на шесть припаркованных автомобилей. После этого, проехав несколько метров, он вышел из машины и покинул место происшествия, сообщает Zakon.kz.

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