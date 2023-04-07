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Водитель КАМАЗа зацепил шесть автомобилей и скрылся с места ДТП в Астане

ДТП, инцидент Фото: pixabay
Инцидент произошел в столице утром 7 апреля. Водитель КАМАЗа ехал по улице Циолковского в сторону проспекта Абая и наехал на шесть припаркованных автомобилей. После этого, проехав несколько метров, он вышел из машины и покинул место происшествия, сообщает Zakon.kz.

Как рассказали в Департаменте полиции города Астаны, в результате ДТП жертв и пострадавших нет.


"В настоящее время ведутся розыскные мероприятия по установлению местонахождения водителя, по результатам которых будет принято решение согласно действующему законодательству", – отметили в полиции.

5 декабря КАМАЗ врезался в опору LRT в Астане. Видео происшествия попало в соцсети. Пострадавших в результате ДТП не было.

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