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Ситуация в Украине: Киев и Москва высказались о сливе планов США и НАТО, Кипр отказался предоставлять оружие

конфликт в Украине Фото: Офис президента Украины Владимира Зеленского
В офисе президента Украины заявили, что недавний слив секретных планов США и НАТО по украинскому контрнаступлению является "фотошопом", сообщает Zakon.kz.
  • Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что у РФ нет сомнений в том, что США или НАТО прямо или косвенно вовлечены в конфликт.
  • Владимир Зеленский на заседании ставки Верховного главнокомандующего обсудил вопросы предотвращения утечек о планах украинских войск, сообщили в офисе Владимира Зеленского.
  • Румынские фермеры протестуют против бесконтрольного ввоза украинского зерна.
  • Си Цзиньпин и Макрон провели неформальную встречу в Гуанчжоу. Они заявили, что поддерживают все усилия по восстановлению мира в Украине на основе международного права и принципов устава ООН.
  • ЕС в рамках антироссийских санкций заморозил средства ЕАБР.
  • Папа Франциск призвал к двухнедельному перемирию в Украине во время Пасхи у православных и католиков с 9 апреля.
  • Кремль не слышал никаких заявлений Ватикана по поводу пасхального перемирия в Украине, новости были в изложении представителя, заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.
  • Контрнаступление Украины начнется в ближайшие недели, заявил госсекретарь США Энтони Блинкен. По его словам, Вашингтон поддержит эти действия ВСУ. При этом он считает, что решение о том, возвращать ли Крым, должна принять Украина.
  • Россия должна рассмотреть возможность обеспечения гарантий безопасности для Беларуси как для своего союзника, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.
  • "Мы вновь подчеркнули, что ожидаем завершения войны через переговорный процесс на основе международного права. Как всегда, мы выразили готовность Анкары приложить все имеющиеся усилия для урегулирования", – заявил глава МИД Турции Чавушоглу на встрече с главой МИД РФ Лавровым.
  • Кипр отказался предоставлять оружие Украине. Никосия будет отправлять только гумпомощь.
  • S&P Global Ratings понизило долгосрочный суверенный рейтинг Украины в иностранной валюте до "CCC" с "CCC+" с негативным прогнозом, говорится в сообщении агентства.
  • Подозреваемый в незаконном пересечении границы РФ украинский пилот, задержанный после крушения легкомоторного самолета в Брянской области, арестован до 4 мая.

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Редакция Zakon.kz, Елена Беляева
Россия Ситуация в Украине НАТО Зеленский Владимир Папа Римский Песков Дмитрий Ватикан Великобритания США Турция Франция
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