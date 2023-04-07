Ситуация в Украине: Киев и Москва высказались о сливе планов США и НАТО, Кипр отказался предоставлять оружие

Фото: Офис президента Украины Владимира Зеленского

В офисе президента Украины заявили, что недавний слив секретных планов США и НАТО по украинскому контрнаступлению является "фотошопом", сообщает Zakon.kz.

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что у РФ нет сомнений в том, что США или НАТО прямо или косвенно вовлечены в конфликт.

Владимир Зеленский на заседании ставки Верховного главнокомандующего обсудил вопросы предотвращения утечек о планах украинских войск, сообщили в офисе Владимира Зеленского.



Румынские фермеры протестуют против бесконтрольного ввоза украинского зерна.

Си Цзиньпин и Макрон провели неформальную встречу в Гуанчжоу. Они заявили, что поддерживают все усилия по восстановлению мира в Украине на основе международного права и принципов устава ООН.

ЕС в рамках антироссийских санкций заморозил средства ЕАБР.

Папа Франциск призвал к двухнедельному перемирию в Украине во время Пасхи у православных и католиков с 9 апреля.

Кремль не слышал никаких заявлений Ватикана по поводу пасхального перемирия в Украине, новости были в изложении представителя, заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.



Контрнаступление Украины начнется в ближайшие недели, заявил госсекретарь США Энтони Блинкен. По его словам, Вашингтон поддержит эти действия ВСУ. При этом он считает, что решение о том, возвращать ли Крым, должна принять Украина.

Россия должна рассмотреть возможность обеспечения гарантий безопасности для Беларуси как для своего союзника, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

"Мы вновь подчеркнули, что ожидаем завершения войны через переговорный процесс на основе международного права. Как всегда, мы выразили готовность Анкары приложить все имеющиеся усилия для урегулирования", – заявил глава МИД Турции Чавушоглу на встрече с главой МИД РФ Лавровым.

Кипр отказался предоставлять оружие Украине. Никосия будет отправлять только гумпомощь.

S&P Global Ratings понизило долгосрочный суверенный рейтинг Украины в иностранной валюте до "CCC" с "CCC+" с негативным прогнозом, говорится в сообщении агентства.

Подозреваемый в незаконном пересечении границы РФ украинский пилот, задержанный после крушения легкомоторного самолета в Брянской области, арестован до 4 мая.

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