Казахстанская чемпионка мира по легкой атлетике может лишиться "золота"

Казахстанскую легкоатлетку Нору Джеруто подозревают в использовании допинга, сообщает Zakon.kz.

Olimpbet ценит своих клиентов и поддерживает отечественный футбол. Ставьте на казахстанские матчи и выигрывайте! Автомобили, денежные призы, премиальная техника – в новой щедрой акции от Olimpbet "Гонка за Camry".



Согласно информации издания Mozzartsport, спортсменку временно отстраняют от участия в соревнованиях.

"В результате Джеруто временно отстраняется от участия в любых соревнованиях до принятия окончательного решения на слушании, проводимом в соответствии со Всемирными антидопинговыми правилами легкой атлетики или Кодексом поведения честности. Если отстранение Джеруто останется в силе, она будет лишена "золота" чемпионата мира", – говорится в сообщении.

Как уточняется, спортсменку подозревают в использовании запрещенной субстанции или метода.





На чемпионате мира 2022 года Нора стала победительницей в забеге на 3 тыс. метров и первой в истории спортсменкой от Казахстана, выигравшей золотую медаль на мировом первенстве.