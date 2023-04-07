Қаз
#Ситуация в Украине #Выборы в Мажилис #1xBet
Язык сайта
Қаз
Политика Мир
Спорт Спорт
Проишествия Право Экономика и бизнес
Рубрики
Рубрики
Законодательство РК

Казахстанская чемпионка мира по легкой атлетике может лишиться "золота"

легкая атлетика Фото: Twitter/WorldAthletics
Казахстанскую легкоатлетку Нору Джеруто подозревают в использовании допинга, сообщает Zakon.kz.

Olimpbet ценит своих клиентов и поддерживает отечественный футбол. Ставьте на казахстанские матчи и выигрывайте! Автомобили, денежные призы, премиальная техника – в новой щедрой акции от Olimpbet "Гонка за Camry".

Согласно информации издания Mozzartsport, спортсменку временно отстраняют от участия в соревнованиях.

"В результате Джеруто временно отстраняется от участия в любых соревнованиях до принятия окончательного решения на слушании, проводимом в соответствии со Всемирными антидопинговыми правилами легкой атлетики или Кодексом поведения честности. Если отстранение Джеруто останется в силе, она будет лишена "золота" чемпионата мира", – говорится в сообщении.

Как уточняется, спортсменку подозревают в использовании запрещенной субстанции или метода.

На чемпионате мира 2022 года Нора стала победительницей в забеге на 3 тыс. метров и первой в истории спортсменкой от Казахстана, выигравшей золотую медаль на мировом первенстве.

Читайте также

Экс-жена Пике стала соседкой Дженнифер Лопес и Рики Мартина в Майами

Состояние фигуриста Романа Костомарова полностью стабилизировалось

Елена Беляева
Казахстан
Следите за новостями zakon.kz в:
google news yandex news
Поделиться
0
КОММЕНТАРИИ
Все
Сутки
Неделя
Месяц
Год
Главное к утру: землетрясение, подорожание коммуслуг и рост цен на ГСМ и подробности нападения на больницу
Главное к утру: землетрясение, подорожание комуслуг и рост цен на ГСМ, подробности нападения на больницу
Какие налоги и платежи нужно уплатить до 10 апреля
Какие налоги и платежи нужно уплатить до 10 апреля
Ученые прогнозируют вспышки на солнце высшего и самого опасного класса Х
Ученые прогнозируют вспышки на Солнце высшего и самого опасного класса Х
привычки, советы
Названы три привычки, которые продлевают жизнь
Главная Топ LIVE Все
Будьте в тренде!
Включите уведомления и получайте главные новости первым!

Уведомления можно отключить в браузере в любой момент

Подпишитесь на наши уведомления!
Нажмите на иконку колокольчика, чтобы включить уведомления