Первую чемпионку мира по легкой атлетике из Казахстана оправдали по делу о допинге

Казахстанскую легкоатлетку Тануи Нору Джеруто оправдали по допинговому делу. Об этом 30 октября 2023 года рассказали в клубе "Алтай Атлетикс", спортсменкой которого и является Нора, сообщает Zakon.kz.

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"Хотим поделиться отличной новостью. Спортсменка клуба Тануи Нора Джеруто была полностью оправдана в применении допинга", – говорится в сообщении, опубликованном в Instagram клуба "Алтай Атлетикс".

В клубе напомнили, что Нора Джеруто для суверенного Казахстана является первой чемпионкой мира по легкой атлетике в беге на 3000 м с препятствиями на открытом воздухе.

"И в преддверии Олимпийских игр в Париже (Франция) в 2024 году это не может не радовать, так как Нора по личному результату входит в топ-3 лучших бегуний на 3000 м с препятствием в мире", – добавили в клубе "Алтай Атлетикс".

21 июля 2022 года легкоатлетка Нора Джеруто завоевала историческое "золото" для Казахстана на ЧМ-2022 в беге на 3000 метров с препятствиями (стипль-чез). Натурализованная кенийка преодолела дистанцию за 8 минут 53,03 секунды, показав лучшее время в решающем старте на дорожках американского Юджина, где проходили соревнования.

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В апреле 2023 года стало известно, что Нору Джеруто могут лишить "золота" ЧМ-2022. Легкоатлетку заподозрили в использовании допинга. Тогда ее временно отстранили от всех соревнований.