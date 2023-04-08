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Геннадий Головкин отмечает день рождения

Геннадий Головкин отмечает день рождения Фото: Instagram/gggboxing
Знаменитому боксеру сегодня, 8 апреля, исполняется 41 год, сообщает Zakon.kz.

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8 апреля день рождения отмечает самый титулованный казахстанский боксер, знаменитый GGG, Геннадий Головкин. Сегодня бойцу исполняется 41 год.

Свою карьеру профессионального боксера Головкин начал в 2006 году. Уже через четыре года Геннадий Головкин, выступающий в среднем весе, стал чемпионом мира. Головкину принадлежит рекорд по количеству успешных защит титулов чемпиона мира в среднем весе. Их у него было 22.

К тому же именитый боксер занесен в Книгу рекордов Гиннесса за самый высокий процент нокаутов в истории среднего веса (сейчас он составляет 82,22 процента).

На сегодня Геннадий Головкин остается чемпионом мира в среднем весе по версии IBO, однако раньше он принял решение освободить пояса IBF и WBA Super. За свою искрометную карьеру он одержал 42 победы при двух поражениях, один бой завершился вничью.

10 марта стало известно, что GGG официально отказался от титула чемпиона WBA в среднем весе.

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