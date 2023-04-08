В КНБ рассказали, как прошли оперативно-тактические учения "Бекет-2023"

Фото: КНБ РК

В Жетысуской области на учебном полигоне "Коктал" прошла основная фаза комплексного межведомственного учения "Бекет-2023" и оперативно-тактического учения с десантно-штурмовыми подразделениями и подразделениями специального назначения ПС КНБ, сообщает Zakon.kz.

Военнослужащие успешно справились с задачами учений, обезвредив условную группу вооруженных террористов, незаконно перешедших государственную границу, отметили в КНБ Казахстана.



Мероприятия проведены в рамках военно-стратегического учения "Батыл тойтарыс-2023", обеспечивающего реализацию задач президента РК по обеспечению взаимодействия силовых структур, частей ВДВ, Пограничной службы КНБ, Национальной гвардии, МЧС и местных исполнительных органов.

В завершение встречи министру обороны и представителям Совета Безопасности РК были представлены образцы современной техники, вооружения и средств связи, используемых Пограничной службой КНБ. Читайте также Кадры с подачей воды опубликовал аким Балхаша Необычная остановка появилась в ВКО Змея в самолете заставила южноафриканского пилота совершить аварийную посадку

Следите за новостями zakon.kz в: