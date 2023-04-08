Ситуация в Украине: Медведев заявил, что Украина исчезнет, в США пишут об утечке секретных документов

Фото: ВКонтакте/Дмитрий Медведев

Власти США не видят возможности для переговоров о прекращении огня между Россией и Украиной, заявил госсекретарь Энтони Блинкен, в Минобороны РФ заявили, что киевские власти планируют обвинить армию России в применении химического оружия, сообщает Zakon.kz.

Захват Крымского полуострова Украиной считается безальтернативным условием для достижения мира, заявил президент Владимир Зеленский, ролик с его речью опубликовали на YouTube;

Медведев на своей странице в VK заявил, что Украина никому не нужна, поэтому она исчезнет и ее не будет на планете;

Власти США не видят возможности для переговоров о прекращении огня между Россией и Украиной, заявил госсекретарь Энтони Блинкен в интервью медиагруппе Funke;

NYT сообщила, что новая порция секретных документов США об Украине, Китае и Ближнем Востоке якобы утекла в сеть - в интернет могли попасть более 100 документов;

Минюст США расследует утечку секретных документов об Украине и Китае, которые якобы появились в соцсетях, сообщает газета Washington Post;

Глава офиса президента Украины Андрей Ермак поддержал предложение стран Балтии и Польши о включении в готовящийся 11-й пакет санкций ЕС мер в отношении российской атомной отрасли;

Украина готова после шестимесячного перерыва возобновить экспорт электроэнергии в страны ЕС, сообщили в министерстве энергетики;

Киев предложил на время резко ограничить экспорт зерна в Польшу из-за недовольства польских фермеров. По словам министра сельского хозяйства Польши Роберта Телуса, ограничения не коснутся зерна, идущего транзитом через Польшу в другие страны;

Несколько тысяч человек собрались в Берлине на мирный марш в преддверии католической Пасхи, они выступают против поставок оружия Киеву и за проведение мирных переговоров по Украине;

В Минобороны РФ заявили, что киевские власти планируют обвинить армию России в применении химического оружия. "Осуществляется подготовка масштабной провокации, направленной на дискредитацию Российской Федерации", – говорится в сообщении, опубликованном в Telegram-канале Минобороны РФ;

Высказывания президента Франции Эммануэля Макрона, выступившего против распространения ядерного оружия за пределы его стран-обладателей прокомментировал представитель Кремля Дмитрий Песков. По его словам, "такой яростной критики в адрес США мы не слышали давно". Таким образом Песков намекнул на политику США, разместивших своя ядерные бомбы на военных базах в Германии, Италии, Бельгии, Нидерландах и Турции;

ФБР пытается через социальные сети вербовать россиян для сбора разведданных, сообщает Fox News. По данным телеканала, американская спецслужба занимается этим с февраля. Читайте также СМИ: КНДР второй день не отвечает на звонки Южной Кореи по военной линии связи В Душанбе возложили цветы к монументу воинам-казахстанцам Мерей Абзалбеков назначен замруководителя аппарата акима Алматы

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