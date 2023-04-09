Қаз
#Ситуация в Украине #Выборы в Мажилис #1xBet
Язык сайта
Қаз
Политика Мир
Спорт Спорт
Проишествия Право Экономика и бизнес
Рубрики
Рубрики
Законодательство РК

Эндокринолог назвала продукты замедляющие старение

Эндокринолог назвала продукты замедляющие старение Фото: pixabay
Эксперт перечислила продукты, богатые антиоксидантами, способные предотвратить многие патологические процессы, которые в итоге приводят к болезням и старению организма, сообщает Zakon.kz.

Врач-эндокринолог, кандидат медицинских наук Марина Берковская в интервью изданию "Москва 24" посоветовала включить в рацион продукты, богатые антиоксидантами, для того чтобы избежать преждевременного старения, а также болезней, которые к нему приводят.

По ее словам, лучшими пищевыми источниками антиоксидантов являются ягоды, особенно синего и фиолетового цветов: черника, черноплодная рябина, смородина, красный виноград и так далее.


"Много антиоксидантов в овощах и фруктах, особенно в яблоках и цитрусовых. Богаты ими бобовые, орехи и семечки. А еще лук, чеснок и пряности: имбирь, куркума, перец", – сказала эксперт.

Врач уточнила, что и овощи, и фрукты, и ягоды предпочтительнее есть в свежем виде, а не подвергать их долгой термической обработке. Также не стоит резать продукты на мелкие кусочки. Эксперт объяснила это тем, что антиоксиданты разрушаются под действием света, температуры и кислорода.

Читайте также

Гороскоп: кому нужно быть осторожным с восходом Луны

Как избежать переедания

Стилист назвал самую модную вещь весеннего гардероба

Айсулу Омарова
Интересное
Следите за новостями zakon.kz в:
telegram instagram
Поделиться
0
КОММЕНТАРИИ
Все
Сутки
Неделя
Месяц
Год
натальная карта
Гороскоп на 8 апреля для представителей всех знаков зодиака
Земеститель Генпрокурора обратился к Казахстанцам
Генеральная прокуратура обратилась к казахстанцам
Главное к утру: землетрясение, подорожание коммуслуг и рост цен на ГСМ и подробности нападения на больницу
Главное к утру: землетрясение, подорожание комуслуг и рост цен на ГСМ, подробности нападения на больницу
Очередной незаконный летник сносят в Алматы
Очередной незаконный летник сносят в Алматы
Главная Топ LIVE Все
Будьте в тренде!
Включите уведомления и получайте главные новости первым!

Уведомления можно отключить в браузере в любой момент

Подпишитесь на наши уведомления!
Нажмите на иконку колокольчика, чтобы включить уведомления