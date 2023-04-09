Эндокринолог назвала продукты замедляющие старение

Эксперт перечислила продукты, богатые антиоксидантами, способные предотвратить многие патологические процессы, которые в итоге приводят к болезням и старению организма, сообщает Zakon.kz.

Врач-эндокринолог, кандидат медицинских наук Марина Берковская в интервью изданию "Москва 24" посоветовала включить в рацион продукты, богатые антиоксидантами, для того чтобы избежать преждевременного старения, а также болезней, которые к нему приводят.

По ее словам, лучшими пищевыми источниками антиоксидантов являются ягоды, особенно синего и фиолетового цветов: черника, черноплодная рябина, смородина, красный виноград и так далее.





"Много антиоксидантов в овощах и фруктах, особенно в яблоках и цитрусовых. Богаты ими бобовые, орехи и семечки. А еще лук, чеснок и пряности: имбирь, куркума, перец", – сказала эксперт.

Врач уточнила, что и овощи, и фрукты, и ягоды предпочтительнее есть в свежем виде, а не подвергать их долгой термической обработке. Также не стоит резать продукты на мелкие кусочки. Эксперт объяснила это тем, что антиоксиданты разрушаются под действием света, температуры и кислорода.

