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Из Сирии в сторону Израиля выпущены ракеты

Из Сирии в сторону Израиля выпущены ракеты Фото: Israel Defense Forces
С территории Сирии выпущено три ракеты в направлении Голанских высот, расположенных на границе сирийской провинции Эль-Кунейтра, сообщает Zakon.kz.

По данным телеканала Al Hadath, две ракеты упали на территории Иордании, одна - на территории Голан.

Как свидетельствуют очевидцы, в районе Голанских высот, где упала ракета, слышны сирены безопасности. О возможном ущербе, причиненном в результате обстрела, информации не приводится.

Армия обороны Израиля уже подтвердила, что зафиксировала пуск этих ракет со стороны Сирии, одна из них действительно долетела до территории страны.

Два дня назад израильские ВВС нанесли авиаудары по палестинскому сектору Газа.

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