Ночная атака: израильские ВВС нанесли авиаудары по палестинскому сектору Газа

Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) сообщает об атаке сектора Газа, передает Zakon.kz

В Twitter ЦАХАЛ сообщается о начале операции. Удары наносятся по объектам палестинских группировок.

Речь идет об уничтожении двух туннелей и двух заводов по производству оружия.

"В ответ на ракетный обстрел Израиля из Газы ранее ЦАХАЛ нанес удары по объектам производства оружия и складу, принадлежащим ХАМАС, в дополнение к военному комплексу, используемому для обучения террористов. Танки ИДФ также нанесли удары по военным постам вдоль защитного ограждения", - говорится в сообщении.

In response to rocket fire from Gaza into Israel earlier, the IDF struck weapon manufacturing sites and a storage site belonging to Hamas, in addition to a military compound used for training terrorist operatives.



IDF tanks also struck military posts along the security fence. — Israel Defense Forces (@IDF) April 5, 2023

Также показывают работу израильской ПВО "Железный купол" - перехват палестинских ракет в небе над Сдеротом.

Израиль всегда будет жестко отвечать всем своим противникам, заставляя их платить высокую цену за агрессивные действия в отношении еврейского государства, заявил израильский премьер-министр Биньямин Нетаньяху по итогам завершившегося совещания военно-политического кабинета с участием ключевых министров.

Телеканал Al Hadath сообщил, что в секторе Газа в ночь на пятницу слышны многочисленные взрывы. В материале уточняется, что израильская авиация наносит удары по центральным и северным районам анклава, в том числе по объектам движения ХАМАС.

Обострение обстановки на севере Израиля началось на фоне эскалации напряженности в южных районах стран у сектору Газа. Оттуда палестинские радикалы запускали ракеты по израильской территории два дня подряд.