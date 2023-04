Ночная атака: израильские ВВС нанесли авиаудары по палестинскому сектору Газа

В Twitter ЦАХАЛ сообщается о начале операции. Удары наносятся по объектам палестинских группировок.

Речь идет об уничтожении двух туннелей и двух заводов по производству оружия.

"В ответ на ракетный обстрел Израиля из Газы ранее ЦАХАЛ нанес удары по объектам производства оружия и складу, принадлежащим ХАМАС, в дополнение к военному комплексу, используемому для обучения террористов. Танки ИДФ также нанесли удары по военным постам вдоль защитного ограждения", - говорится в сообщении.

