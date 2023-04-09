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Казахстанские борцы завоевали четыре медали в первый день ЧА-2023

Борьба ЧА 4 медали Фото: Instagram/drs_kz
В Астане стартовал Чемпионат Азии по борьбе. В первый день соревнований медали разыграли представители греко-римского стиля в пяти весовых категориях. В четырех из них казахстанцы стали призерами азиатского первенства, сообщает Zakon.kz.

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Копилка казахстанских палуанов в стартовый день турнира пополнилась одной серебряной и тремя бронзовыми наградами. Единственным казахстанским борцом, который сумел дойти до финала в весовой категории 87 кг стал Нурсултан Турсынов. К сожалению, хозяин ковра проиграл иранцу Насеру Гасему Ализаде, победителю Чемпионата Азии-2022, который защитил свой титул в столице Казахстана.


Борьба ЧА 4 медали

Фото: Instagram/drs_kz

В схватке за третье место в весе до 55 кг встретились казахстанец Амангали Бекболатов и Сардарбек Конушбаев (Кыргызстан), где сильнее оказался наш борец - 9:0 



Еще две медали бронзового достоинства достались хозяевам ковра в весовых категориях до 63 кг и 130 кг. Отличились Мухамедали Мамырбек и тяжеловес Алимхан Сыздыков.



10 апреля на Чемпионате Азии-2023 пройдут предварительные схватки в других весовых категориях среди борцов греко-римского стиля. 

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