Қаз
#Ситуация в Украине #Выборы в Мажилис #1xBet
Язык сайта
Қаз
Политика Мир
Спорт Спорт
Проишествия Право Экономика и бизнес
Рубрики
Рубрики
Законодательство РК

Матч за шахматную корону в Астане: в первой партии Непомнящий и Лижэнь сыграли вничью

Сыграли вничью в первой партии матча за шахматную корону Фото: Instagram/kzchessfederation
Первая партия матча россиянина Яна Непомнящего с китайцем Дин Лижэнем за звание чемпиона мира 2023 года завершилась вничью, сообщает Zakon.kz.

Olimpbet ценит своих клиентов и поддерживает отечественный футбол. Ставьте на казахстанские матчи и выигрывайте! Автомобили, денежные призы, премиальная техника – в новой щедрой акции от Olimpbet "Гонка за Camry".

Соревнования проходят в Астане.

Первая партия получилась напряженной. По дебюту никто из соперников не получил заметного перевеса, затем инициатива на короткое время перешла к Лижэню, но Ян не только выровнял позицию, но и сам стал играть более агрессивно.

К тому же в какой-то момент китайский шахматист стал испытывать проблемы в цейтноте, допустил несколько ошибок, так что на стороне Непомнящего было и позиционное, и временное преимущество. Но Дин очень точно защищался и к первому контролю времени позиция стала равной.

Гроссмейстеры согласились на ничью на 49-м ходу.

Вторая партия состоится в понедельник, 10 апреля, белыми фигурами будет играть Дин Лижэнь.

В матче за мировую шахматную корону запланированы 14 партий, если один из участников не одержит досрочную победу. Для этого один из гроссмейстеров должен набрать 7,5 очка. Один балл дается за победу в партии, полбалла — за ничью. В том случае если по итогам всех партий счет в противостоянии останется равным, то в последний игровой день будет проведен тай брейк.

Непомнящий в 2022 году во второй раз за карьеру стал победителем турнира претендентов, но действующий чемпион мира норвежец Магнус Карлсен отказался оспаривать свой титул с россиянином, у которого выиграл предыдущий матч.

В этой ситуации Международная федерация шахмат учредила новый титульный поединок, в котором гроссмейстеру из России должен противостоять Дин Лижэнь, занявший в турнире претендентов второе место.

Читайте также

Казахстанские борцы завоевали четыре медали в первый день ЧА-2023

Алматы победил все другие города в зимних видах спорта

Лионель Месси превзошел Роналду по количеству голов за европейские клубы

Константин Вноровский
Астана
Следите за новостями zakon.kz в:
telegram instagram
Поделиться
0
КОММЕНТАРИИ
Все
Сутки
Неделя
Месяц
Год
советы, врач
Какие орехи вредны для организма, рассказал врач
Воскресный гороскоп для всех знаков зодиака
Воскресный гороскоп для всех знаков зодиака
Главное к утру: землетрясение, подорожание коммуслуг и рост цен на ГСМ и подробности нападения на больницу
Главное к утру: землетрясение, подорожание комуслуг и рост цен на ГСМ, подробности нападения на больницу
привычки, советы
Названы три привычки, которые продлевают жизнь
Главная Топ LIVE Все
Будьте в тренде!
Включите уведомления и получайте главные новости первым!

Уведомления можно отключить в браузере в любой момент

Подпишитесь на наши уведомления!
Нажмите на иконку колокольчика, чтобы включить уведомления