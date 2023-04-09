Матч за шахматную корону в Астане: в первой партии Непомнящий и Лижэнь сыграли вничью

Первая партия матча россиянина Яна Непомнящего с китайцем Дин Лижэнем за звание чемпиона мира 2023 года завершилась вничью, сообщает Zakon.kz.

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Соревнования проходят в Астане.

Первая партия получилась напряженной. По дебюту никто из соперников не получил заметного перевеса, затем инициатива на короткое время перешла к Лижэню, но Ян не только выровнял позицию, но и сам стал играть более агрессивно.

К тому же в какой-то момент китайский шахматист стал испытывать проблемы в цейтноте, допустил несколько ошибок, так что на стороне Непомнящего было и позиционное, и временное преимущество. Но Дин очень точно защищался и к первому контролю времени позиция стала равной.

Гроссмейстеры согласились на ничью на 49-м ходу.

Вторая партия состоится в понедельник, 10 апреля, белыми фигурами будет играть Дин Лижэнь.

В матче за мировую шахматную корону запланированы 14 партий, если один из участников не одержит досрочную победу. Для этого один из гроссмейстеров должен набрать 7,5 очка. Один балл дается за победу в партии, полбалла — за ничью. В том случае если по итогам всех партий счет в противостоянии останется равным, то в последний игровой день будет проведен тай брейк.

Непомнящий в 2022 году во второй раз за карьеру стал победителем турнира претендентов, но действующий чемпион мира норвежец Магнус Карлсен отказался оспаривать свой титул с россиянином, у которого выиграл предыдущий матч.

В этой ситуации Международная федерация шахмат учредила новый титульный поединок, в котором гроссмейстеру из России должен противостоять Дин Лижэнь, занявший в турнире претендентов второе место.