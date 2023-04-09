В Алматинской области водитель привязал собаку к машине и заставил бежать за ней

На трассе в Алматинской области водитель внедорожника цепью привязал собаку к своей машине и заставил бежать за движущимся автомобилем, сообщает Zakon.kz.

Факт издевательства сняли на видео из другого автомобиля, двигавшегося следом. Видео опубликовал в Instagram пользователь _dzhanabekova.

Инцидент произошел около села Туздыбастау 8 апреля около 21:10. Отмечается, что машина с привязанным животным двигалась на скорости около 60 км/час.

Неравнодушные люди остановили машину и сумели забрать пса.





По словам автора видео, собаку напоили водой, успокоили, накормили и как могли обработали ранки.

"Вовремя успели, повреждения несильные и вроде угрозы жизни нет. Ходить может, на контакт с нами идет, отдыхает, спит. Собачка очень нежная, красивая и тактильная. Пока она с нами!"

В ДП Алматинской области отреагировали на инцидент. Они заявили, что в Управлении полиции Талгарского района зарегистрировано уголовное дело по статье 316 УК РК ("Жестокое обращение с животным").



"Производство досудебного расследования поручено сотрудникам вышеуказанного подразделения. Правонарушитель гр. Ж. 1987 г.р. установлен. В настоящее время с его участием проводятся необходимые следственные мероприятия". Замначальника ДП Алматинской области Рустам Абдрахманов

В сторис пользователя _dzhanabekova появилось видео, где здоровый пес ластится к новым хозяевам.

