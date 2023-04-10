В Нагорном Карабахе зафиксировано нарушение режима прекращения огня

В Мартунинском районе Нагорного Карабаха, являющимся зоной ответственности России, зафиксировано нарушение режима прекращения огня, передает Zakon.kz.

В публикации Минобороны России отмечается, что пострадавших в связи с нарушением режима прекращения огня нет.

Уточняется, что командование российского миротворческого контингента проводит разбирательство по данному факту.

"На тридцати наблюдательных постах российскими миротворцами ведется круглосуточный мониторинг обстановки и контроль за соблюдением режима прекращения огня", - говорится в сообщении.

В конце сентября 2020 года в Нагорном Карабахе возобновились боевые действия, которые стали продолжением многолетнего конфликта и привели к жертвам среди мирного населения. Стороны предприняли несколько попыток заключить перемирие, но успешным оказалось трехстороннее соглашение, достигнутое в ночь на 10 ноября.

При посредничестве Москвы Азербайджан и Армения договорились полностью прекратить огонь и обменяться пленными и телами погибших. Ереван также передал Баку Кельбаджарский и Лачинский районы, а также часть Агдамского района, которые с 1994 года находились под контролем непризнанной Нагорно-Карабахской Республики и не были заняты азербайджанской армией в ходе боевых действий.

