ЧП в Марселе: из 40 зданий эвакуировали почти 200 человек

Во французском Марселе из домов, расположенных в секторе обрушения на улице Тиволи эвакуировали 199 человек, сообщает Zakon.kz

По информации телеканала BFM с места обрушения жилого дома в центре Марселя эвакуировали 199 человек.

Из них половину жителей уже разместили в гимназии Валье. А под завалами могут находиться еще около восьми человек.

На месте продолжают работы экстренные службы. Для расчистки территории используют кран.

Ранее сообщалось, что в ночь на 9 апреля во Франции в центре Марселя обрушился 4-этажный жилой дом. На тот момент точной информации о причинах и пострадавших не было. Работали спасательные службы и начался пожар, который им мешал разбирать завалы.