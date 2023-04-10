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ЧП в Марселе: из 40 зданий эвакуировали почти 200 человек

ЧП в Марселе: из 40 зданий эвакуировали почти 200 человек Фото: скриншот с видео
Во французском Марселе из домов, расположенных в секторе обрушения на улице Тиволи эвакуировали 199 человек, сообщает Zakon.kz

По информации телеканала BFM с места обрушения жилого дома в центре Марселя эвакуировали 199 человек.

Из них половину жителей уже разместили в гимназии Валье. А под завалами могут находиться еще около восьми человек.

На месте продолжают работы экстренные службы. Для расчистки территории используют кран.

Ранее сообщалось, что в ночь на 9 апреля во Франции в центре Марселя обрушился 4-этажный жилой дом. На тот момент точной информации о причинах и пострадавших не было. Работали спасательные службы и начался пожар, который им мешал разбирать завалы.

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