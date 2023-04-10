Православные верующие готовятся отмечать Пасху - главный праздник христиан
Пасха или Светлое Христово Воскресение - древнейший и самый важный христианский праздник. Установлен в честь Воскресения Иисуса Христа - центра всей библейской истории и фундамента всего христианского учения.
В православии статус Пасхи как главного праздника отражают слова "праздников праздник и торжество из торжеств".
В настоящее время дата Пасхи в каждый конкретный год исчисляется по лунно-солнечному календарю, что делает Пасху переходящим праздником.
Христианский смысл Пасхи — спасение Христом людей от власти дьявола.
Во многих источниках пишут, что католики ставят во главу приход Иисуса в наш мир и главнейшим праздником считают Рождество, православие же ставит во главу Пасху – жертву, искупление и воскрешение Иисуса за грехи простых смертных.
Русская православная церковь, как пишет РИА Новости придерживается основных правил:
- Пасха не должна быть до еврейского праздника Песах;
- этот день обязательно должен приходиться на полнолуние, так как в Евангелии сказано, что, когда Христос был распят, померкло солнце;
- день недели — только воскресенье.
Отметим, что всю пасхальную неделю в храмах проходят торжественные богослужения, прославляющие победу Христа над смертью. Позитивный настрой праздника выражается и в его атрибутах: куличах и крашеных куриных яйцах. Апофеоз Пасхи — схождение Благодатного огня в иерусалимском храме Гроба Господня в Великую субботу.
Благодатный огонь (святой свет) — главный символ Пасхи. Он зажигается накануне праздника, в Великую субботу. Библейская легенда гласит, что несколько минут после схождения пламя не обжигает. Первым, в соответствии со Священным Писанием, его заметил апостол Петр, который, узнав о воскресении Христа, прибежал к гробу и увидел необычный свет. Считается, что Благодатный огонь появляется сам во время чтения молитвы, обычное время схождения — 12:55-15:00. Большое количество верующих отправляется в паломничество к иерусалимскому храму, чтобы присутствовать на этом событии.
Православные празднуют Пасху семь дней, но весь период (40 дней) до Вознесения приветствуют друг друга словами: "Христос воскресе!" и отвечают: "Воистину воскресе!"
К символам праздника относятся:
- Красный цвет. Он символизирует кровь распятого Христа.
- Пасхальный агнец. Традиция готовить ягненка на Пасху появилась во времена Ветхого Завета. Животное нужно было зажарить и съесть в ту же ночь в кругу близких, а остатки сжечь до наступления рассвета.
- Пасхальное яйцо.По преданию, Мария Магдалина, одна из учениц Иисуса Христа, пришла к римскому императору Тиберию, чтобы сообщить о воскресении Христа. С собой она принесла куриное яйцо, которое после слов императора, что воскресение так же невозможно, как если бы яйцо покраснело, тотчас же стало красным.
- Кулич. Это домашний литургический хлеб, обязательный атрибут праздничного стола.
Что нельзя делать на Пасху
Светлое Христово Воскресение — это день радости воскресению Христа. В этот светлый праздник запрещается:
- ругаться, испытывать негативные эмоции, грустить;
- пить спиртное в большом количестве и предаваться излишествам;
- проводить генеральную уборку, работать;
- посещать кладбище.
Как сообщали ранее, в прошлом году Пасху отмечали 24 апреля. А вот также 16 апреля отмечали Пасху в 2017 году.
Отметим, что накануне Пасху праздновали католики, а у православных было Вербное воскресенье.