Православные верующие готовятся отмечать Пасху - главный праздник христиан

Воскресение Христово или Пасху 16 апреля отметят православные верующие, сообщает Zakon.kz

Пасха или Светлое Христово Воскресение - древнейший и самый важный христианский праздник. Установлен в честь Воскресения Иисуса Христа - центра всей библейской истории и фундамента всего христианского учения.

В православии статус Пасхи как главного праздника отражают слова "праздников праздник и торжество из торжеств".

В настоящее время дата Пасхи в каждый конкретный год исчисляется по лунно-солнечному календарю, что делает Пасху переходящим праздником.

Христианский смысл Пасхи — спасение Христом людей от власти дьявола.

Во многих источниках пишут, что католики ставят во главу приход Иисуса в наш мир и главнейшим праздником считают Рождество, православие же ставит во главу Пасху – жертву, искупление и воскрешение Иисуса за грехи простых смертных.

Русская православная церковь, как пишет РИА Новости придерживается основных правил:

Пасха не должна быть до еврейского праздника Песах;

этот день обязательно должен приходиться на полнолуние, так как в Евангелии сказано, что, когда Христос был распят, померкло солнце;

день недели — только воскресенье.

Отметим, что всю пасхальную неделю в храмах проходят торжественные богослужения, прославляющие победу Христа над смертью. Позитивный настрой праздника выражается и в его атрибутах: куличах и крашеных куриных яйцах. Апофеоз Пасхи — схождение Благодатного огня в иерусалимском храме Гроба Господня в Великую субботу.

Благодатный огонь (святой свет) — главный символ Пасхи. Он зажигается накануне праздника, в Великую субботу. Библейская легенда гласит, что несколько минут после схождения пламя не обжигает. Первым, в соответствии со Священным Писанием, его заметил апостол Петр, который, узнав о воскресении Христа, прибежал к гробу и увидел необычный свет. Считается, что Благодатный огонь появляется сам во время чтения молитвы, обычное время схождения — 12:55-15:00. Большое количество верующих отправляется в паломничество к иерусалимскому храму, чтобы присутствовать на этом событии.

Православные празднуют Пасху семь дней, но весь период (40 дней) до Вознесения приветствуют друг друга словами: "Христос воскресе!" и отвечают: "Воистину воскресе!"

К символам праздника относятся:

Красный цвет. Он символизирует кровь распятого Христа.

Пасхальный агнец. Традиция готовить ягненка на Пасху появилась во времена Ветхого Завета. Животное нужно было зажарить и съесть в ту же ночь в кругу близких, а остатки сжечь до наступления рассвета.

Пасхальное яйцо.По преданию, Мария Магдалина, одна из учениц Иисуса Христа, пришла к римскому императору Тиберию, чтобы сообщить о воскресении Христа. С собой она принесла куриное яйцо, которое после слов императора, что воскресение так же невозможно, как если бы яйцо покраснело, тотчас же стало красным.

Кулич. Это домашний литургический хлеб, обязательный атрибут праздничного стола.

Что нельзя делать на Пасху

Светлое Христово Воскресение — это день радости воскресению Христа. В этот светлый праздник запрещается:

ругаться, испытывать негативные эмоции, грустить;

пить спиртное в большом количестве и предаваться излишествам;

проводить генеральную уборку, работать;

посещать кладбище.

Как сообщали ранее, в прошлом году Пасху отмечали 24 апреля. А вот также 16 апреля отмечали Пасху в 2017 году.

Отметим, что накануне Пасху праздновали католики, а у православных было Вербное воскресенье.