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Православные Казахстана празднуют Вербное воскресенье

Православные Казахстана празднуют Вербное воскресенье Фото: mitropolia.kz
В этом году на 9 апреля выпадает один из главных праздников православных христиан – Вход Господень в Иерусалим, в народе называемый Вербным воскресеньем, сообщает Zakon.kz.

Праздник, входящий в число двунадесятых (двенадцати важнейших после Пасхи), отмечается в шестое воскресенье Великого поста и за неделю до Пасхи, в канун Страстной недели. День Входа Господня в Иерусалим посвящен началу последних событий в земной жизни Иисуса.

Согласно евангельским описаниям, молва о сотворенных Иисусом чудесах дошла до Иерусалима. Жители города сошлись во мнении, что Иисус – тот самый Мессия и царь из ветхозаветных пророчеств.

Почему праздник зовется Вербным воскресеньем?

Жители Святого города встречали Иисуса свежесрезанными ветвями пальмы. В регионах, где произрастают пальмы, они по-прежнему остаются символом праздника и сам он зовется Пальмовым воскресеньем.

В более северных широтах ветви пальмы раздобыть непросто. Потому пальму заменили вербой. Тем более, что в обычаях славянских народов верба наделялась особой силой, защищающей от зла.

Ветки вербы было принято срезать на рассвете в субботу перед праздником. Выбирать нужно было молодые деревья, не растущие рядом с кладбищами. Освященными в храме ветками украшали иконы, развешивали вербу по углам домов и мастерили так называемых вербных херувимов – ветки с фигурками ангелов. Ветки принято хранить год до следующего Вербного воскресенья.

Как празднуют Вербное воскресенье?

Во всех храмах проходят торжественные богослужения. Священники, согласно давней традиции, облачаются в одеяния зеленого цвета. Службам предшествует всенощное бдение, когда верующие молятся со свечами и ветвями вербы в руках.

Соблюдающим Великий пост в Вербное воскресенье дается послабление: можно есть блюда из рыбы. Это последнее послабление перед самой строгой Страстной неделей.

Что нельзя делать в Вербное воскресенье?

Как и в остальные большие церковные праздники, в день Входа Господня в Иерусалим запрещается работать и даже заниматься домашними хлопотами. Считается, что праздник нужно провести в кругу семьи и в молитве.

Также запрещается ругаться, сквернословить и сплетничать. На кладбища ходить тоже не рекомендуется, потому как праздник – все-таки день радости, а не скорби.

Нельзя выбрасывать прошлогодние ветки вербы. Их следует либо пустить по реке, либо закопать, либо отнести в храм.

Народные приметы на Вербное воскресенье:

  • Дождь в праздничный день сулит очень урожайный год.
  • Сухая погода говорит о плохом урожае.
  • Пасмурный день без дождя – урожай будет, но не обильный.
  • Ива распустилась к празднику – год будет удачным.
  • Пролетающие птицы кричат – к засушливому лету.
  • Ударил мороз – будет богатый урожай пшеницы.
  • Чем больше на деревьях сережек и почек, тем больше земля даст овощей и фруктов.

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Редакция Zakon.kz
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