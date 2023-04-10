Қаз
#Ситуация в Украине #Выборы в Мажилис #1xBet
Язык сайта
Қаз
Политика Мир
Спорт Спорт
Проишествия Право Экономика и бизнес
Рубрики
Рубрики
Законодательство РК

Роман Костомаров готовится к выписке из реанимации

Фигурное катание Состояние здоровья Фото: Instagram/romankostomarovkrs
Фигуриста Романа Костомарова могут выписать из реанимационного отдела. По мнению врачей, олимпийский чемпион в танцах на льду может поменять реанимацию на стандартную палату в ближайшие два месяца, сообщает Zakon.kz.

Как отмечает РБК, состояние здоровья Романа Костомарова пошло на улучшение, и в ближайшие пару месяцев он должен покинуть отделение реанимации. По мнению близких, фигурист сейчас чувствует себя получше и постепенно начинает возвращаться к нормальной жизни. За здоровьем олимпийского чемпиона следит весь мир фигурного катания. Его госпитализировали в январе с диагнозом пневмония. Друзья и коллеги желают ему быстрейшего выздоровления. 

"Могу пожелать ему только здоровья. Это большая трагедия, не дай бог никому, но жизнь на этом не останавливается. Он сильный и крепкий мужчина, великий спортсмен. Дай бог ему здоровья".Двукратный олимпийский чемпион Евгений Плющенко

Роман Костомаров уже ровно три месяца находится в реанимации в одной из московских больниц. Фигурист был в тяжелом состоянии и находился в коме, его подключали к аппарату ИВЛ. Некоторое время у него наблюдался сепсис и проблемы с кровообращением. Вначале фигуристу ампутировали обе стопы, а затем он перенес ампутацию пальцев левой руки. 

7 апреля стало известно, что состояние фигуриста Романа Костомарова полностью стабилизировалось. 

Читайте также

"Бостон Брюинз" установил рекорд НХЛ по выигрышным матчам за один сезон

Асхат Оралов: В Казахстане идет активная работа по развитию шахмат

Эрика Жайлауова завоевала "бронзу" на международном турнире по художественной гимнастике

Куандык Шынасилов
Россия
Следите за новостями zakon.kz в:
google news yandex news
Поделиться
0
КОММЕНТАРИИ
Все
Сутки
Неделя
Месяц
Год
На Землю надвигается новая магнитная буря, которая продлится два дня
На Землю надвигается новая магнитная буря, которая продлится два дня
Длинные выходные: как казахстанцы отдохнут в мае 2023 года
Длинные выходные: как казахстанцы отдохнут в мае 2023 года
Гороскоп: у кого будет продуктивная неделя
Гороскоп: у кого будет продуктивная неделя
советы, врач
Какие орехи вредны для организма, рассказал врач
Главная Топ LIVE Все
Будьте в тренде!
Включите уведомления и получайте главные новости первым!

Уведомления можно отключить в браузере в любой момент

Подпишитесь на наши уведомления!
Нажмите на иконку колокольчика, чтобы включить уведомления