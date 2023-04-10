В Казахстане запустят пилотный проект по особому налоговому администрированию некоторых предпринимателей
Правила разработаны согласно Налоговому кодексу и определяют порядок реализации пилотного проекта по применению иного порядка налогового администрирования лиц, осуществляющих электронную торговлю через электронную торговую площадку.
Цель пилотного проекта:
- формирование клиентоориентированного подхода в налоговом администрировании;
- исключение ошибок и упрощение исполнения налоговых обязательств индивидуальными предпринимателями, применяющими специальные налоговые режимы;
- равномерное распределение налоговой нагрузки в течение налогового периода.
Пилотный проект устанавливает следующий порядок обмена информацией между участниками пилотного проекта:
- Оператор (ИП) представляет в Комитет сведения о суммах дохода полученных от электронной торговли через электронную торговую площадку (ЭТП) и возврата товаров продавца;
- Комитет представляет банкам-партнерам следующие сведения: о суммах налогов для направления пуш-уведомлений продавцам; об итоговых суммах дохода для предварительного заполнения форм налоговой отчетности.
Для участия в пилотном проекте предприниматель подает заявление по применению иного порядка налогового администрирования лиц в Комитет госдоходов. Банк-партнер также подает соответствующее заявление.
В документе указывается, что по заявлениям, поданным до 1 июля 2023 года датой начала участия в пилотном проекте является 1 июля 2023 года. По заявлениям, поданным после 1 июля 2023 года датой начала участия в пилотном проекте является 1 число месяца в котором подано заявления.
ИП представляет в Комитет сведения о суммах доходов и возвратов товаров продавцов согласно правилам не позднее 25 числа месяца, следующего за месяцем предоставления сведений.
Как отмечается, продавцы, участвующие в пилотном проекте, относятся к категории низкого уровня риска в налоговой системе управления рисками.
Планируется, что пилотный проект будет запущен с 1 июля 2023 года по 31 декабря 2024 года включительно.
Документ размещен на сайте Открытые НПА для публичного обсуждения до 24 апреля.