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В Казахстане запустят пилотный проект по особому налоговому администрированию некоторых предпринимателей

в Казахстане запустят пилотный проект по налоговому администрированию некоторых предпринимателей Фото: pixabay
Комитет госдоходов разработал Правила и сроки реализации пилотного проекта по применению иного порядка налогового администрирования лиц, осуществляющих электронную торговлю товарами через электронную торговую площадку, сообщает Zakon.kz.

Правила разработаны согласно Налоговому кодексу и определяют порядок реализации пилотного проекта по применению иного порядка налогового администрирования лиц, осуществляющих электронную торговлю через электронную торговую площадку.

Цель пилотного проекта:

  • формирование клиентоориентированного подхода в налоговом администрировании;
  • исключение ошибок и упрощение исполнения налоговых обязательств индивидуальными предпринимателями, применяющими специальные налоговые режимы;
  • равномерное распределение налоговой нагрузки в течение налогового периода. 

Пилотный проект устанавливает следующий порядок обмена информацией между участниками пилотного проекта:

  • Оператор (ИП) представляет в Комитет сведения о суммах дохода полученных от электронной торговли через электронную торговую площадку (ЭТП) и возврата товаров продавца;
  • Комитет представляет банкам-партнерам следующие сведения: о суммах налогов для направления пуш-уведомлений продавцам; об итоговых суммах дохода для предварительного заполнения форм налоговой отчетности.

Для участия в пилотном проекте предприниматель подает заявление по применению иного порядка налогового администрирования лиц в Комитет госдоходов. Банк-партнер также подает соответствующее заявление.

В документе указывается, что по заявлениям, поданным до 1 июля 2023 года датой начала участия в пилотном проекте является 1 июля 2023 года. По заявлениям, поданным после 1 июля 2023 года датой начала участия в пилотном проекте является 1 число месяца в котором подано заявления.

ИП представляет в Комитет сведения о суммах доходов и возвратов товаров продавцов согласно правилам не позднее 25 числа месяца, следующего за месяцем предоставления сведений.

Как отмечается, продавцы, участвующие в пилотном проекте, относятся к категории низкого уровня риска в налоговой системе управления рисками.

Планируется, что пилотный проект будет запущен с 1 июля 2023 года по 31 декабря 2024 года включительно.

Документ размещен на сайте Открытые НПА для публичного обсуждения до 24 апреля.

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Открытые НПА Комитет государственных доходов Казахстан
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