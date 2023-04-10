Курсы валют в обменниках Казахстана на 10 апреля

Фото: Zakon.kz

Представлены данные о средневзвешенных курсах покупки и продажи валют: доллара, евро и рубля в обменных пунктах Астаны, Алматы и Шымкента, а также Нацбанка РК на 10 апреля 2023 года (на 11:00), сообщает Zakon.kz.

По официальным данным Национального банка РК, курс доллара составляет 445,01 тенге, евро – 485,59 тенге, рубля – 5,36 тенге. Астана Курс доллара в обменных пунктах Средний курс покупки доллара в Астане в обменных пунктах – 445 тенге, продажи – 449 тенге. Курс евро в обменных пунктах Средний курс покупки евро в Астане в обменных пунктах – 484 тенге, продажи – 491 тенге. Курс рубля в обменных пунктах Средний курс покупки рубля в Астане в обменных пунктах – 5,5 тенге, продажи – 5,6 тенге. Алматы Курс доллара в обменных пунктах Средний курс покупки доллара в Алматы в обменных пунктах – 444 тенге, продажи – 449 тенге. Курс евро в обменных пунктах Средний курс покупки евро в Алматы в обменных пунктах – 485 тенге, продажи – 491 тенге. Курс рубля в обменных пунктах Средний курс покупки рубля в Алматы в обменных пунктах – 5,4 тенге, продажи – 5,7 тенге. Шымкент Курс доллара в обменных пунктах Средний курс покупки доллара в Шымкенте в обменных пунктах – 445 тенге, продажи – 449 тенге. Курс евро в обменных пунктах Средний курс покупки евро в Шымкенте в обменных пунктах – 484 тенге, продажи – 491 тенге. Курс рубля в обменных пунктах Средний курс покупки рубля в Шымкенте в обменных пунктах – 5,5 тенге, продажи – 5,7 тенге. Читайте также ForteBank завершил 2022 год с рекордно высокими результатами Илон Маск потерял за неделю $14,5 млрд Цены на популярные криптовалюты на 9 апреля

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