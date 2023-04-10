Курсы валют в обменниках Казахстана на 10 апреля
По официальным данным Национального банка РК, курс доллара составляет 445,01 тенге, евро – 485,59 тенге, рубля – 5,36 тенге.
Астана
Курс доллара в обменных пунктах
Средний курс покупки доллара в Астане в обменных пунктах – 445 тенге, продажи – 449 тенге.
Курс евро в обменных пунктах
Средний курс покупки евро в Астане в обменных пунктах – 484 тенге, продажи – 491 тенге.
Курс рубля в обменных пунктах
Средний курс покупки рубля в Астане в обменных пунктах – 5,5 тенге, продажи – 5,6 тенге.
Алматы
Курс доллара в обменных пунктах
Средний курс покупки доллара в Алматы в обменных пунктах – 444 тенге, продажи – 449 тенге.
Курс евро в обменных пунктах
Средний курс покупки евро в Алматы в обменных пунктах – 485 тенге, продажи – 491 тенге.
Курс рубля в обменных пунктах
Средний курс покупки рубля в Алматы в обменных пунктах – 5,4 тенге, продажи – 5,7 тенге.
Шымкент
Курс доллара в обменных пунктах
Средний курс покупки доллара в Шымкенте в обменных пунктах – 445 тенге, продажи – 449 тенге.
Курс евро в обменных пунктах
Средний курс покупки евро в Шымкенте в обменных пунктах – 484 тенге, продажи – 491 тенге.
Курс рубля в обменных пунктах
Средний курс покупки рубля в Шымкенте в обменных пунктах – 5,5 тенге, продажи – 5,7 тенге.