Весна берет свое: потепление пообещали казахстанцам

Фото: unsplash

Синоптики рассказали, какой будет погода в Казахстане 11-13 апреля 2023 года. Согласно прогнозу, ожидаются сильные осадки, потепление, туман, усиление ветра, гололед, сообщает Zakon.kz.

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