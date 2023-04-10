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Весна берет свое: потепление пообещали казахстанцам

Весна берет свое: потепление пообещали казахстанцам Фото: unsplash
Синоптики рассказали, какой будет погода в Казахстане 11-13 апреля 2023 года. Согласно прогнозу, ожидаются сильные осадки, потепление, туман, усиление ветра, гололед, сообщает Zakon.kz.

По данным РГП "Казгидромет", в северной половине страны ожидается понижение температур воздуха ночью до 5-10 градусов мороза.

"Однако весна берет свое: в дневные часы ожидается постепенное повышение температуры воздуха, и столбики термометров 13 апреля в северной половине республики достигнут отметки 10-18 тепла, а в южной – 17-30 тепла", – говорится в сообщении.

Согласно прогнозу, на большей части Казахстана ожидается неустойчивый характер погоды: пройдут дожди, 11, ночью 12 апреля на юге, юго-востоке – временами сильные осадки (дождь, снег).

"По республике ожидаются туман, усиление ветра, в южных регионах – с пыльной бурей и грозой, в северной половине – гололед".РГП "Казгидромет"

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