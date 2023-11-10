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Потепление до +18°С и сильные осадки: прогноз погоды в Казахстане на выходные

Потепление до +18°С и сильные осадки: прогноз погоды в Казахстане на выходные Фото: Zakon.kz
Казахстанские синоптики рассказали, какой будет погода с 11 по 13 ноября 2023 года. Согласно прогнозу, ожидается потепление до +18°С и сильные осадки, сообщает Zakon.kz.

По данным РГП "Казгидромет", в ближайшие дни с очередным атлантическим циклоном на большей части территории Казахстана ожидаются осадки. При этом, как отметили синоптики, прогнозируется довольно-таки теплая погода для ноября.

"Смещаясь с запада на восток, циклон вызовет на своем пути обильные осадки: в ночные часы – в виде дождя и снега, в дневное время – преимущественно в виде дождя. Сильные дожди ожидаются 11 ноября на северо-западе, 12 ноября – на юге, 13 ноября – на юго-востоке страны, в горных районах юга и юго-востока республики – сильные осадки (дождь и снег). С 12 ноября на запад начнет распространяться отрог антициклона, в связи с чем ожидается прекращение осадков и повышение дневных температур воздуха до +8+18°С", – говорится в сообщении.

Синоптики также рассказали, что по республике ожидается усиление ветра, в ночные и утренние часы – туман.

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