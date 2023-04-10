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Асхат Оралов: В Казахстане идет активная работа по развитию шахмат

Асхат Оралов: В Казахстане идет активная работа по развитию шахмат Фото: Facebook/Асхат Оралов
Министр культуры и спорта Асхат Оралов побывал на первой партии матча за звание абсолютного чемпиона мира по шахматам между Яном Непомнящим и Дином Лижэнем, а также поучаствовал в торжественной церемонии, давшей старт этой знаменательной дуэли, сообщает Zakon.kz.

"Вместе с президентом Международной федерации шахмат (FIDE) Аркадием Дворковичем я сделал первый символический ход в партии", – отметил он на странице в Facebook.

Министр напомнил, что история матчей на первенство мира ведет отсчет с 1886 года. За 137-летнюю историю было определено 16 таких чемпионов мира по шахматам.

"Уверен, что это событие, за которым пристально следит весь мир, станет важным шагом в развитии шахмат в Казахстане. Уже сейчас в нашей стране ведется активная работа по развитию и продвижению этого вида спорта среди граждан. Особенно среди детей и молодежи".Асхат Оралов

Например, по его словам, в 2022 году более 250 тысяч человек систематически занимались шахматами в 7618 секциях по всему Казахстану, а с начала нынешнего учебного года эта дисциплина была введена в виде факультатива в 654 школах для почти 28 тысяч детей.

"Я поздравляю всех отечественных любителей спорта со стартом грандиозного шахматного праздника, а спортсменам желаю показать выдающуюся игру и, конечно же, удачи".Асхат Оралов

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