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Правила: как должны работать фонтаны в Алматы

В Алматы утвердили правила по содержанию и техническому обслуживанию фонтанов Фото: Zakon.kz/Павел Михеев
Акимат Алматы принял постановление "Об утверждении Правил по содержанию и техническому обслуживанию фонтанного хозяйства города Алматы", сообщает Zakon.kz.

Как отмечается, правила распространяются на фонтаны, находящиеся в коммунальной собственности города, в отношении иных фонтанов носят рекомендательный характер.

В Алматы фонтаны функционируют в период с 1 мая по 1 октября. Режим работы – с 08:00 до 23:00 ежедневно. При этом не допускается работа фонтанов при температуре окружающего воздуха ниже +5°С.

Предусматривается, что эксплуатирующей организации необходимо содержать фонтаны в чистоте в течение всего года независимо от периода функционирования фонтанов.

В период функционирования фонтанов эксплуатирующая организация:

  • обеспечивает санитарное содержание и благоустройство фонтанов;
  • информирует уполномоченный орган о случаях причинения ущерба объектам государственной собственности;
  • содержит фонтаны в чистоте, ежедневно производит очистку водной поверхности от мусора;
  • обеспечивает исправность электрооборудования фонтанов;
  • следит за отсутствием наружных утечек воды в помещении насосной станции, температурой окружающей среды, температурой элементов насосной станции и системы управления.

При эксплуатации фонтана не допускается включение:

  • насосов фонтана при отсутствии воды;
  • фонтанов с поврежденными светильниками;
  • оборудования фонтанов с поврежденной электроизоляцией проводов.

Также правила содержат рекомендацию рассмотреть возможность обеспечения фонтанов системами видеонаблюдения.

Вместе с тем предусматривается, что в целях обеспечения безопасности в фонтанах не допускается купание людей и животных, о чем устанавливаются соответствующие предупреждающие щиты с надписями на государственном, русском и английском языках.

По окончании сезона работы фонтанов производятся работы по их консервации. В случае необходимости проводится демонтаж фонтанного оборудования и насадок с последующей заглушкой отверстий распределительных коллекторов. Проводится ревизия дренажного насоса на предмет его работоспособности на период отключения фонтана.

При работах по ремонту и обслуживанию электрооборудования фонтана необходимо соблюдать требования техники безопасности.

 

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Лариса Черненко
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