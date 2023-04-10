Правила: как должны работать фонтаны в Алматы
Как отмечается, правила распространяются на фонтаны, находящиеся в коммунальной собственности города, в отношении иных фонтанов носят рекомендательный характер.
В Алматы фонтаны функционируют в период с 1 мая по 1 октября. Режим работы – с 08:00 до 23:00 ежедневно. При этом не допускается работа фонтанов при температуре окружающего воздуха ниже +5°С.
Предусматривается, что эксплуатирующей организации необходимо содержать фонтаны в чистоте в течение всего года независимо от периода функционирования фонтанов.
В период функционирования фонтанов эксплуатирующая организация:
- обеспечивает санитарное содержание и благоустройство фонтанов;
- информирует уполномоченный орган о случаях причинения ущерба объектам государственной собственности;
- содержит фонтаны в чистоте, ежедневно производит очистку водной поверхности от мусора;
- обеспечивает исправность электрооборудования фонтанов;
- следит за отсутствием наружных утечек воды в помещении насосной станции, температурой окружающей среды, температурой элементов насосной станции и системы управления.
При эксплуатации фонтана не допускается включение:
- насосов фонтана при отсутствии воды;
- фонтанов с поврежденными светильниками;
- оборудования фонтанов с поврежденной электроизоляцией проводов.
Также правила содержат рекомендацию рассмотреть возможность обеспечения фонтанов системами видеонаблюдения.
Вместе с тем предусматривается, что в целях обеспечения безопасности в фонтанах не допускается купание людей и животных, о чем устанавливаются соответствующие предупреждающие щиты с надписями на государственном, русском и английском языках.
По окончании сезона работы фонтанов производятся работы по их консервации. В случае необходимости проводится демонтаж фонтанного оборудования и насадок с последующей заглушкой отверстий распределительных коллекторов. Проводится ревизия дренажного насоса на предмет его работоспособности на период отключения фонтана.
При работах по ремонту и обслуживанию электрооборудования фонтана необходимо соблюдать требования техники безопасности.