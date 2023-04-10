На выкуп оружия у населения МВД потратит более 88 млн тенге

Начальник отдела по контролю за оборотом оружия Комитета административной полиции МВД Асылбек Идрисов 10 апреля на брифинге объявил о старте акции по выкупу оружия у населения, сообщает корреспондент Zakon.kz.

Асылбек Идрисов заявил о начале очередной акции по выкупу оружия у населения.

"В этом году акция стартует с 10 апреля. На ее проведение из республиканского бюджета выделено более 88 млн тенге". Асылбек Идрисов

Он отметил, что гражданин, изъявивший желание сдать незаконно хранящееся у него огнестрельное оружие, боеприпасы, взрывчатые вещества за денежное вознаграждение, обращается с заявлением в любой территориальный орган полиции. Подать заявление можно непосредственно в дежурные части органов полиции.

При обращении граждан по телефону на место нахождения данных предметов будет направлен сотрудник полиции, который произведет все необходимые мероприятия.

"Неосторожное обращение с оружием, боеприпасами и взрывчатыми веществами или его компонентами может привести к серьезным плачевным последствиям, поскольку они представляют серьезную опасность для жизни и здоровья. В связи с чем необходимо строго соблюдать технику безопасности. Крайне не рекомендуется разбирать, ломать и транспортировать найденные предметы вооружения. Для этих целей у нас есть специально обученные сотрудники и техника". Асылбек Идрисов

Что касается вопросов материального возмещения, то сумма выплат за добровольную сдачу зависит от вида оружия, его технического состояния и варьируется от 34 тыс. до 345 тысяч тенге – от 10 до 100 МРП –за каждую единицу.

Размеры вознаграждений определяются комиссиями, создаваемыми в каждом органе полиции области, города и района.

К примеру, 345 тыс. тенге может получить гражданин за каждую сданную единицу автоматического нарезного оружия. Половина такой суммы может быть выплачена за нарезные винтовки и карабины.

За пистолеты и револьверы предполагается выплата в размере до 138 тыс. тенге.

За каждую единицу гладкоствольного оружия – 103 тыс. тенге.

За травматическое оружие – 34 тыс. тенге.

При определении размеров выплат комиссиями учитывается техническое состояние оружия и присваивается соответствующая категория. Всего их три.

За оружие, отнесенное к 1 категории, оплата производится из расчета 100% от рекомендуемой стоимости, ко 2-й – 70%, к 3-й– 30%.

Срок выплаты вознаграждений – один месяц.

"Вознаграждению не подлежат предметы и вещества, не признанные согласно заключению эксперта-криминалиста огнестрельным оружием, боеприпасами или взрывчатым веществом, либо состоящие на учете в информационных системах МВД как "Зарегистрированное" или "Криминальное" оружие, то есть если оружие ранее было зарегистрировано как похищенное, утерянное. За самодельно изготовленные боеприпасы, а также патроны к гладкоствольному, газовому и травматическому оружию выплата не предусмотрена", – пояснил спикер.

Асылбек Идрисов также отметил, что после всех проверочных мероприятий сданное оружие и боеприпасы комиссионно уничтожаются с фиксацией процесса на видеозапись.

Антикварное оружие и оружие, представляющее историческую ценность, согласно правилам может передаваться в натурные коллекции криминалистических подразделений или музеи МВД.

Необходимо отметить, что граждане, изъявившие желание добровольно сдать незаконно хранящиеся предметы вооружения, боеприпасы и взрывчатые вещества, освобождаются от уголовной (ст. 287 УК) и административной ответственности (ст. 482 КоАП РК), если в их действиях не содержится состава иного правонарушения.