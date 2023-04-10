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В Казахстане хотят изменить школьную программу в некоторых классах с 1 сентября

В Казахстане изменят школьную программу в некоторых классах с 1 сентября Фото: Zakon.kz
Министерство просвещения подготовило изменения в типовые учебные планы начального, основного среднего, общего среднего образования РК, сообщает Zakon.kz.

Цель проекта приказа – корректировка содержания образования.

Так, предусматривается, что с 1 сентября 2023 года во 2 классе будет исключен предмет "Иностранный язык". Кроме того, вместо предмета "Художественный труд" включены предметы "Трудовое обучение" и "Изобразительное искусство".

В 10 - 11 классах в типовых учебных планах с сокращением учебной нагрузки количество часов по предмету "Иностранный язык" будет увеличено на 1 час за счет часов вариативной нагрузки.

"В итоге системная работа по совершенствованию учебных программ в рамках 11-летнего обучения позволит вывести казахстанскую систему образования на уровень Международной стандартной классификации образования и даст возможность выпускникам школ овладеть необходимыми уровнями Европейской рамки квалификаций", - говорится в пояснительной записке.

Также указывается, что ключевыми направлениями текущей модернизации казахстанского образования является снижение учебной нагрузки на ученика, усиление обучения естественно-математическим предметам на основе подходов STEM образования, воспитательного компонента, ранняя социализация и профессиональная ориентация обучающихся, усиление инклюзивности образования, обеспечение равного доступа к качественному образованию, не зависимо от места проживания и языка обучения.

Документ размещен на сайте Открытые НПА для публичного обсуждения до 24 апреля.

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Открытые НПА Министерство просвещения РК Казахстан
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