В Казахстане обновят школьные программы с 2024 года
Фото: Zakon.kz
Министерство просвещения подготовило изменения и дополнения в типовые учебные программы по общеобразовательным предметам и курсам по выбору уровней начального, основного среднего и общего среднего образования, сообщает Zakon.kz.
Так, планируется принять новые типовые учебные программы:
- по учебному предмету "Английский язык" для 4 класса уровня начального образования ;
- по учебному предмету "Немецкий язык" для 4 класса уровня начального образования;
- по учебному предмету "Французский язык" для 4 класса уровня начального образования.
Вместе тем разработают программы с учетом 12-летнего обучения:
- по казахскому языку для 10-11 (12) классов общественно-гуманитарного направления уровня общего среднего образования (с казахским языком обучения) и также по другим направлениям обучения;
- по учебному предмету "Русский язык" для 10-11 (12) классов общественно-гуманитарного направления уровня общего среднего образования (с русским языком обучения а также по другим направлениям обучения;
- по учебному предмету "Английский язык" для 10-11 (12) классов общественно-гуманитарного направления уровня общего среднего образования;
- по учебному предмету "Немецкий язык" для 10-11 (12) классов общественно-гуманитарного направления уровня общего среднего образования;
- по учебному предмету "Французский язык" для 10-11 (12) классов общественно-гуманитарного направления уровня общего среднего образования;
- программу по учебному предмету "История Казахстана" для 10-11 (12) классов (естественно-математическое направление, общественно-гуманитарное направление) уровня общего среднего образования;
- по учебному предмету "Физическая культура" для 10-11 (12) классов (естественно-математическое направление, общественно-гуманитарное направление) уровня общего среднего образования и др.
Предусматривается, что по обновленным программам школьники начнут обучаться со следующего учебного года – с 1 сентября 2024 года.
Документ размещен на сайте Открытые НПА для публичного обсуждения до 5 декабря.
Ранее мы рассказали, что в казахстанских школах "Художественный труд" разделят на два предмета с 1 сентября 2024 года.
Поделиться
Если вы видите данное сообщение, значит возникли проблемы с работой системы комментариев. Возможно у вас отключен JavaScript