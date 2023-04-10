Стало известно, какой будет погода в Астане, Алматы и Шымкенте 11-13 апреля
Астана
11 апреля – переменная облачность, утром и днем небольшие осадки (преимущественно дождь). Ветер северо-западный ночью 2-7, днем 9-14 м/с. Температура воздуха ночью 0-2 мороза, днем 5-7 тепла.
12 апреля – переменная облачность, без осадков. Ветер юго-западный 9-14 м/с. Температура воздуха ночью 5-7 мороза, днем 8-10 тепла.
13 апреля – переменная облачность, без осадков. Ветер юго-западный 9-14 м/с. Температура воздуха ночью 0-2 мороза, днем 13-15 тепла.
Алматы
11 апреля – пасмурно, дождь, временами сильный, гроза. Ветер западный, северо-западный 3-8, при грозе порывы 15 м/с. Температура воздуха ночью 7-9, днем 11-13 тепла.
12 апреля – переменная облачность, временами дождь, гроза. Ветер северо-восточный 3-8, порывы 15 м/с. Температура воздуха ночью 5-7, днем 13-15 тепла.
13 апреля – переменная облачность, без осадков. Ветер 0-5 м/с. Температура воздуха ночью 6-8, днем 18-20 тепла.
Шымкент
11 апреля – переменная облачность, ночью и утром дождь, гроза. Ветер северо-западный 8-13, при грозе порывы 15-20 м/с. Температура воздуха ночью 7-9, днем 16-18 тепла.
12 апреля – переменная облачность, без осадков. Ветер юго-восточный 8-13 м/с. Температура воздуха ночью 6-8, днем 20-22 тепла.
13 апреля – переменная облачность, без осадков. Ветер юго-восточный 8-13 м/с. Температура воздуха ночью 8-10, днем 25-27 тепла.