Стало известно, какой будет погода в Астане, Алматы и Шымкенте 11-13 апреля

Фото: Zakon.kz

Синоптики предоставили прогноз погоды в Астане, Алматы и Шымкенте на 11-13 апреля 2023 года, сообщает Zakon.kz.

Астана 11 апреля – переменная облачность, утром и днем небольшие осадки (преимущественно дождь). Ветер северо-западный ночью 2-7, днем 9-14 м/с. Температура воздуха ночью 0-2 мороза, днем 5-7 тепла. 12 апреля – переменная облачность, без осадков. Ветер юго-западный 9-14 м/с. Температура воздуха ночью 5-7 мороза, днем 8-10 тепла. 13 апреля – переменная облачность, без осадков. Ветер юго-западный 9-14 м/с. Температура воздуха ночью 0-2 мороза, днем 13-15 тепла. Алматы 11 апреля – пасмурно, дождь, временами сильный, гроза. Ветер западный, северо-западный 3-8, при грозе порывы 15 м/с. Температура воздуха ночью 7-9, днем 11-13 тепла. 12 апреля – переменная облачность, временами дождь, гроза. Ветер северо-восточный 3-8, порывы 15 м/с. Температура воздуха ночью 5-7, днем 13-15 тепла. 13 апреля – переменная облачность, без осадков. Ветер 0-5 м/с. Температура воздуха ночью 6-8, днем 18-20 тепла. Шымкент 11 апреля – переменная облачность, ночью и утром дождь, гроза. Ветер северо-западный 8-13, при грозе порывы 15-20 м/с. Температура воздуха ночью 7-9, днем 16-18 тепла. 12 апреля – переменная облачность, без осадков. Ветер юго-восточный 8-13 м/с. Температура воздуха ночью 6-8, днем 20-22 тепла. 13 апреля – переменная облачность, без осадков. Ветер юго-восточный 8-13 м/с. Температура воздуха ночью 8-10, днем 25-27 тепла. Читайте также В онкобольнице Актобе вместо лейкопластыря используют скотч Автовладельцам Казахстана предлагают фейковые топливные карты В Казахстане разработали новые учебные программы для студентов колледжей

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