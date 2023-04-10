Экономический календарь: ключевые события финансового рынка на этой неделе

В центре внимания финансового и фондового рынков на этой неделе будут весенние заседания МВФ и Всемирного банка, а также отчеты о доходах от крупнейших банков США, сообщает Zakon.kz.

Понедельник, 10 апреля

– Первыми на этой неделе о доходах отчитаются компании PriceSmart Inc. (PSMT) и бренды Tilray (TLRY).

– В США выйдут данные по оптовым запасам за февраль отчет по потребительским инфляционным ожиданиям за март.

– Значимым событием станут весенние встречи МВФ и Всемирного банка, которые начнутся с 10 апреля и продлятся до 16 апреля.

– Ожидается выступление члена Федерального комитета по операциям на открытом рынке (FOMC) Джона Уильямса, в котором может быть затронута информация о предстоящих изменениях в денежно-кредитной политике ФРС.

– На европейских рынках понедельник будет выходным днем в связи с празднованием Пасхи.

Вторник, 11 апреля

– Компании Albertsons Cos. (ACI) и CarMax Inc. (KMX) опубликуют свои финансовые отчеты.

– В этот день выйдет отчет Министерства сельского хозяйства США (USDA) об оценках спроса и предложения на мировом сельскохозяйственном рынке. Отчет, в том числе, включает данные по балансу предложения и использования основных зерновых культур, соевых бобов, хлопка в мире и в США, а также по предложению и использованию в стране сахара и продуктов животноводства.

Среда, 12 апреля

– Данные о доходах представят Infosys Limited (INFY), нашумевший First Republic Bank (FRC), Washington Federal Inc. (WAFD) и Winmark Corporation (WINA).

– Отчет об инфляции индекса потребительских цен за март выйдет в США.

– Будет опубликован протокол заседания FOMC. В протоколе будет отражена позиция FOMC по денежно-кредитной политике.

– Важным событием для финрынка станет публикация отчета Банка Канады по денежно-кредитной политике, и решение Банка по краткосрочным процентным ставкам.

Четверг, 13 апреля

– Финансовые отчеты представят Progressive Corporation (PGR), Fastenal Company (FAST) и Delta Air Lines (DAL).

– Бюро статистики труда (BLS) опубликует индекс цен производителей (PPI) за март, отслеживая инфляцию с точки зрения производителей и оптовиков. Прогнозируется, что в годовом исчислении они вырастут всего на 3,1%, снизившись с 4,6% в феврале. Это станет самым медленным годовым приростом за более чем два года. Также выйдет, ежемесячный отчет ОПЕК, который затронет вопрос о перспективах развития рынка сырой нефти на предстоящий год.

– В Германии в течение дня пройдут выступления президента Немецкого федерального банка Йоахима Нагеля. С речью также выступит вице-президент банка Клаудия Бух.

Пятница, 14 апреля

– О доходах отчитаются крупные банки и финансовые группы США, в том числе, JPMorgan Chase (JPM), Wells Fargo (WFC), BlackRock (BLK), Citigroup (C) и PNC Financial Services (PNC), а также UnitedHealth Group (UNH).

– Будет опубликована информация по розничным продажам и промышленному производству за март, и данные по товарно-материальным запасам за апрель.

– Интересным событием для рынка станет публикация индекса потребительских настроений Мичиганского университета за апрель. Также, в пятницу состоится выступление управляющего ФРС Кристофера Уоллера.

В заключение напомним, что заседания МВФ, которые начнутся в начале недели, помимо рабочих дней пройдут также и в субботу.