Социально значимые продукты питания в Казахстане снова начали дорожать

Касается это не всех наименований, но, тем не менее, процесс бьет по карману казахстанцев. Не всегда помогают и стабилизационные фонды. В рамках традиционного обзора цен ситуацию изучали корреспонденты Zakon.kz.

В Астане разные цены не только на рынках и в магазинах, но и на базарах. Например, на коммунальном рынке "Шапагат" цены ниже, чем на многих других.

Хлеб на рыночных прилавках стоит 150 тенге, а мука высшего сорта – 375 тенге. В супермаркетах и магазинах у дома они обойдутся в 200 и 485 тенге соответственно. Это немного дороже, чем две недели назад.

Сахар на рынке стоит 450 тенге за килограмм, рис "Баракат" – 470, гречка на развес – 450 тенге за килограмм. На магазинных прилавках все дороже: сахар – 455 тенге (подорожал на 6 тенге), рис "Баракат" 695 (плюс почти сто тенге), а гречка в цене не изменилась – 440.

Развесные рожки не подорожали и как на рынке, так и в супермаркете стоят одинаково – 420 тенге за килограмм.

Яйца высшей категории стоят чуть больше в магазине – 610 тенге за десяток против 590.

Литр молока на рынке можно приобрести за 345 тенге, а подсолнечного масла "Маслозавод" за 900. В супермаркетах и магазинах у дома – 355 и 975 тенге соответственно.

За килограмм говядины с косточкой на рынке просят 2600 тенге, а в магазинах – 3000. Мякоть в обоих случаях стоит чуть дороже. Цены с прошлого обзора не изменились.

Свинина везде стоит 2200 тенге за килограмм. Куриное филе на рынке 2050 тенге за килограмм, в магазинах – 2300.

Картофель на рынке 160 тенге, а в супермаркете – 180. Разница намного меньше, чем две недели назад, когда рыночные торговцы просили 200 тенге за килограмм, а в магазинах – от 140 за местный.

Зато свекла в магазинах наоборот дешевле, чем на рынке – 285 против 350 тенге за килограмм. Две недели назад просили за килограмм 307 тенге в магазинах и 400 – на рынке.

Лук в магазинах стоит 285 тенге (дороже сразу на 100 тенге), на рынке – 240 тенге (наоборот, дешевле на 60 тенге). Морковь и капуста немного подешевели: на рынке 165 тенге, а в магазинах – 170 тенге.

В Алматы растут в цене некоторые виды СЗПП

Повысилась цена картофеля с 239 тенге до 249 тенге за кг. Лук, который стоил на прошлой неделе 299 тенге, сегодня 309 тенге.

Цена на морковь на этой неделе осталась прежней – 245 тенге за килограмм. То же самое с капустой – за килограмм этого овоща просят 245 тенге.

Цена за 2-кг упаковку муки 1-го сорта от местного производителя повысилась до 835. Зато не изменились ценники на гречневую крупу – она стоит 475 тенге за килограмм на развес. Если покупать в упаковке, то, в зависимости от производителя, 800 гр продается за 825 и 709 тенге.

Рис отечественного производства "Баракат" на развес значительно подорожал. Его можно купить за 559 тенге вместо прошлых 519 тенге.

Стоимость 400-граммовой упаковки макаронных изделий отечественного производства начинается от 359 тенге. Обнаруженный максимум – 369.

Цена на яйца разнится в зависимости от производителя. За десяток "отборных" просят от 615 до 779 тенге. Категория "премиум" 10 штук стоит от 725 тенге.

Подсолнечное рафинированное масло местного производителя немного подешевело и литровую бутыль вместо 969 тенге покупателям предлагают за 879 тенге.

Килограмм крупнокусковой нарезки говядины предлагают за 3405 тенге. Другие части (например, лопаточный отруб) стоит 3105 тенге.

Цена на куриное мясо, в зависимости от веса и вида (грудинка, окорочок, бедро) от отечественных производителей варьируется от 1810 до 2962 тенге. Тушка целиком обойдется от 2707 тенге и выше.

Цена на сахар периодически меняется, на этой неделе повысилась. Раньше килограмм стоил 495 тенге, сейчас 503 тенге.

Стоимость 180 г упаковки натурального сливочного масла не изменилась – от 952 тенге и выше. Спрэд можно купить дешевле, от 219 тенге.

Молоко в мягкой упаковке начинается от 365 тенге, в зависимости от бренда, а в твердой цена от 425 до 789 тенге за литр. Цена на сыр повысилась, и килограмм деликатеса можно купить от 3352 до 5090 тенге.

Буханка социального хлеба все также стоит 83 тенге.

Устькаменогорцы: Пока яйца к Пасхе не подорожали

Жители Усть-Каменогорска значительного изменения в ценах на продукты за последние две недели не заметили: не росли, но и не снижались.

Например, мясо как подорожало накануне Наурыза, так и остается по-прежнему дорогим. Килограмм филе говядины в магазинах можно купить за 2 900 тенге, вырезку за 5 500, ребра за 2 500, а кости 300-600 тенге. Баранью спинку можно приобрести за 4 600 тенге, шею от 2 700 до 3 500 тенге, а мякоть от 4 500 до 4800 тенге за килограмм. Фарш свино-говяжий не дешевле 2 700 тенге за кило, килограмм мякоти свинины обойдется в 3 800 тенге, шеи – 3 500 тенге за килограмм.

С курятиной тоже все стабильно: в магазинах цыпленок, бедро и крылья стоят соответственно 1380, 1860 и 2010 тенге за кило.

"Меня спасает суповой набор. Нашла магазинчик, где можно купить не просто кости, но крылья и целые окорочки. Думаю, это неликвид какой-то, наверное, нестандартные цыплята, которые идут на порядок дешевле. Вот эти четвертинки и беру. Вполне нормально для супа. Даже картошку можно потушить с ними или гречку. Знаете, на пенсию-то особо не разгуляешься", – рассказывает пенсионерка Любовь Викторовна.

Кстати, по ее словам, на удивление в цене не растут яйца. Ожидаемого традиционного роста цены перед Пасхой не произошло.

"Конечно, может, еще рано радоваться. Но вот буквально вчера купила десяток за 610 тенге", – поделилась она.

В целом же яйца куриные в Усть-Каменогорске стоят от 590 до 788 тенге. Цена зависит от размера, свежести и магазина, где их реализуют.

По-прежнему радуют стабильностью цены на крупы, особенно – в социальных отделах. Гречка здесь стоит 460-485 тенге, горох – 270 тенге, рис – от 515 до 605 тенге за килограмм, хотя, конечно, в супермаркетах ценник на эту крупу будет увеличен минимум на 130 тенге. Один килограмм муки высшего сорта стоит 207 тенге, макароны 311 тенге. Стоимость сахара держится на отметке 530 – 620 тенге за кило.

Фото: Zakon.kz

Не изменилась за последние две недели и цена на молочную продукцию. Молоко в мягкой упаковке можно найти за 380, но чаще попадется по 460 тенге за литр. Кефир стоит не менее 541 тенге за литр. Масло сливочное 72,5% жирности – 4 500-4 700 тенге за килограмм. Сыры по-прежнему дорогие: стоимость килограмма сыра "Маасдам" местного производителя – 6 160 тенге.



Также неизменной осталась стоимость овощей, но только в социальных отделах. По-прежнему, килограмм картофеля здесь обойдется в 180 тенге, столько же будет стоить лук и морковь, а в некоторых магазинах и капуста. В других отделах те же овощи стоят от 200 до 350 тенге за кило. Немного подорожали яблоки. Если месяца три-четыре цена на них держалась на уровне 650 тенге, то сейчас яблоки стоят не менее 670-700 тенге за килограмм. Огурцы стали чуть дешевле. Корнишоны можно купить за 1 600 тенге, а тепличные огурцы сорта "Равва" – за 1200 тенге.

Стоимость хлеба и подсолнечного масла не изменилась. Булка белого обойдется в 120-140 тенге, цена нарезного в упаковке доходит до 260 тенге. Литровая бутылка подсолнечного масла местного маслозавода стоит 950 тенге, а других казахстанских производителей – до 1200 тенге.

В Семее цены "заморозились"

В Семее в течение последнего месяца цены на основные продукты питания стабилизировались, а некоторые и несколько снизились. И даже пасхальная неделя, которую отмечают католики и православные христиане, не повлияла на цены на яйца, муку и другие продукты, традиционно используемые для выпечки и подготовки праздничного стола.

Обычно в преддверии пасхальных дней в магазинах Семея дорожает куриное яйцо – обязательный атрибут праздничного стола у христиан. Однако не в этом году. Да, цены на яйцо нестабильны, но не превысили высшую точку продаж в текущем году – 600 тенге за десяток. Наоборот, в оптовых магазинах этот продукт можно купить по 480 тенге, а вот в магазинчике "у дома" уже за 560-570 тенге за десяток.

Зато продукты, которые обычно продают в бакалее, несколько "подросли" в цене, хотя тоже еще высшей точки не достигли. Так, если в середине марта килограмм риса на развес стоил 550 тенге, то в апреле этот же продукт продают уже за 580 тенге. Отметим, что несколько месяцев назад рис и гречку продавали и по 600 тенге за килограмм.

Речь идет о продуктах, реализация которых проходит "на развес", где требуются усилия хозяйки, чтобы тщательно перебрать крупу, а потом помыть ее в нескольких водах, а перед готовкой замочить на несколько часов, чтобы процесс варки не растянулся на полдня.

Подорожали и другие продукты этого ряда. Например, горох в пачках, где нет и килограмма продукта, стоил в марте 300 тенге, а теперь 320-330 тенге. На 30 тенге стала дороже кукурузная крупа – с 350 до 380 тенге за килограмм. А вот ячневая крупа, "геркулес" и рожки пока остаются стабильными – 210, 310 и 460 тенге за кило соответственно.

Сахар в Семее стоит 500 тенге, а 2-килограммовые пачки муки высшего сорта можно приобрести за 570 тенге. Хлеб же стоит по 140 тенге за буханочку.

Цена растительного масла домашнего отжима 700 тенге за литр, а вот заводской продукт стоит около 900 тенге, и ценники на эти продукты пока неизменны, начиная с нового года.

Также не изменилась стоимость картофеля и разных овощей. Вот уже месяц семейчане покупают лук и свеклу по 300 тенге, морковь по 170 тенге, а картофель по 180 тенге за килограмм.

А вот цены на молоко и молочнокислую продукцию продолжают расти. И это вполне объяснимо – на фермах и в степных загонах идет весенний отел, а значит, нет в достаточном количестве не только свежего молока, но и творога, сметаны, кефира и другой продукции. Потому и цены на молоко и другие продукты достаточно высокие: молоко стоит от 380 до 440 тенге за литр, кефир – 480 тенге, масло сливочное – 600 тенге за 200-граммовую пачку (и это самый дешевый вариант), есть расфасованное масло, где 200 граммов стоят по 950-1000 тенге. Сметана же достигла пределов 3200 тенге за литр, что дороже самого отборного мяса на рынках Семея, исключая разве что казы.

Цены на мясо в Семее достаточно стабильны, здесь их разбег обычно минимальный. В Семее килограмм говядины стоит от 2600 до 2800 тенге за килограмм, а конина – от 2800 и выше. Баранина и свинина продается на рынке по 2200-2400 тенге за килограмм, в зависимости от выбранного кусочка.

Фарш из конины продают по 3700 тенге за килограмм, а цена казы составляет 5500 тенге за кило. Говяжий фарш стоит на рынке 2700 тенге, а вот карта – от 4 до 4,5 тыс. тенге за килограмм.

Начиная с нового года цена на курицу и окорочка в Семее постепенно снижается.

Фото: Zakon.kz

Самое дешевое и доступное мясо местной птицефабрики можно приобрести по цене 1200-1210 тенге за килограмм, еще месяц назад она стоила на 140-150 тенге дороже - 1350 тенге. Впрочем, есть и такие магазины, где курочку реализуют по 1450 тенге, но это, в основном, в магазинчиках "у дома", расположенных на окраинах города. Куриное бедро продают от 1200 до 1450 тенге за килограмм, грудку – по 1300 тенге, суповой набор можно приобрести по цене 1260 тенге и выше.



В Петропавловске появился огромный ассортимент южных овощей нового урожая

Цены на овощи нового урожая пока высоки, но уже начали заметно снижаться. Например, помидоры, которые называют "ташкентские", уже можно купить за 1500 тенге, что на 400 тенге дешевле, чем две недели назад. Свежие огурцы и вовсе подешевели вдвое и теперь стоят 800-900 тенге. За килограмм свежих кабачков торговцы просят 1500 тенге, баклажаны – 1300 тенге. Молодая капуста – на пике своей цены, 850 тенге килограмм. Самым дорогим из свежих южных овощей остается болгарский перец – 3000 тенге, это в 1,5 раза дороже, чем аналогичный импортный, который продается круглый год.

Фото: Zakon.kz

Прилавки со свежей зеленью удивляют разнообразием товара. Зеленый лук продают по 3000 тенге, укроп и петрушку – по 2800 тенге, молодой щавель – 300 тенге за пучок.



Особенно популярны в предпасхальную неделю у покупателей куриные яйца. При этом хозяйки отмечают, что они еще не подорожали.

"В магазинах у дома десяток высшей категории обходится до 700 тенге. В супермаркетах – уже дешевле: чуть больше 600. Но я покупаю на рынке. 550 тенге прекрасные яйца местной птицефабрики", - говорит жительница города Светлана.

Остаются доступными для горожан и яйца из стабфонда. Первая категория стоит по 420 тенге. Их продают строго по десятку в одни руки.

Цены на мясо неизменны. Бюджетная говяжья грудинка стоят 2300 тенге, хребтовая вырезка –3500 тенге. Говяжий фарш продают по 2600 тенге. Мякоть свинины обойдется покупателю в 3300 тенге. Конина – от 3500 за килограмм. Цены на мясо птицы также остаются стабильными. Самые популярные в регионе свеже-охлажденные бедра и голень стоит по 2600 тенге килограмм.

В Прикаспии замерли цены на куриные яйца и подешевели окорочка

В магазинах нефтяной столицы, в которых реализуют продукты из стабилизационного фонда Атырауской области, стоимость куриных окорочков упала до 935 тенге, в других – 100 тенге за кило. Отечественные куры в большинстве магазинов тоже подешевели до 1150 тенге, а были 1680 тенге за килограмм. 1768- граммовая тушка вытягивает на 2033 тенге. Один килограмм куриных крылышек российской птицефабрики 1285 тенге. Куриные голени- 1285 тенге, бедра – 995 тенге за кило.

Цена куриного яйца первого сорта уже длительное время держится на уровне 49 тенге за штуку, а второго сорта – 45 тенге.

400-граммовая пачка сливочного масла "President" жирностью 82,5% реализуется по 2271 тенге, 200-граммовая упаковка соленого сливочного масла такой же марки – 1550 тенге, а 180-граммовая кисло-сладкая "коробочка" – 1010 тенге.

Фото: Zakon.kz

Масло-спред крестьянское "Эталон вкуса" 72,5% жирности – 920 тенге. Один килограмм сливочного масла из стабилизационного фонда Атырауской области – 3260 тенге.



Цена литровой бутыли растительного масла "Шедевр" снизилась до 881 тенге, а была 929 тенге. Аналогичный продукт марки "Благояр" стоит 830 тенге. Один литр молока малой жирности начинается от 595 тенге. Самое дорогое молоко российского производств, одна коробка в 950 мл 2,5% обходится в 1140 тенге. Низкая цена на молоко казахстанского производства лишь в магазинах, где имеются продукты с желтыми этикетками – литровый пакет молока "Честная цена" продается по 429 тенге.

Цена мяса говядины на рынках практически не изменилась, также от 2600 до 2800 тенге за килограмм. В магазинах этот товар немного подорожал, килограмм говяжьего мяса на бульон 3350 тенге, мякоти 3780 тенге, тазобедренной части – 3950 тенге. Мясо конины от 3000 до 3800 тенге за кило.

Сахарный песок в продаже по-прежнему 469 тенге за килограмм. Гречка немного подешевела, была 549 тенге, а стала 520 тенге за килограмм, рис продают по 461 тенге, муку первого сорта "Даулет" по 227 тенге. Двухкилограммовый пакет муки высшего сорта 735 тенге. 400–граммовая пачка макарон от 215 тенге и выше. Хлеб формовый от 82 до 140 тенге.

Снизились цены на овощи. Картофель продают 189 тенге за кило, а ранее стоил он от 208 до 215 тенге за килограмм. Лук был 338 тенге, теперь реализуют по 231 тенге, капуста стоит 128 тенге. Морковь продают по 183 тенге, а прежняя цена 208 тенге.

В Павлодаре "молочка" все так же дорогая

На социальный рынок Павлодара люди приезжают за овощами и мясом из стабилизационного фонда. Картофель и морковь здесь стоят 95 тенге за кг, лук – 158 тенге, капуста – 120 тенге. Мясо конины продают по 2300-2500 тенге за кг, говядину по 1900-2100 тенге за кг, молоко сырое по 190 тенге за литр. Яйцо 1 категории продают по 410-450 тенге за десяток, а масло подсолнечное нерафинированное по 700-780 тенге литр. Муку высшего сорта можно было приобрести по 200 тенге за кг, сахар – за 430 тенге за кг.

Однако в торговых точках города цены выше. Цена на яйцо 1 категории доходит до 500 тенге, мясо говядины – до 2800, на баранину – 2400 тенге, творог – до 2000 тенге. За пакет пастеризованного молока в 900 мл и жирностью 2,5 % в среднем просят 315 тенге. Рыночная цена на картофель в среднем составляет 150-160 тенге за кг, лук – 260 тенге, морковь – 150 тенге.

Нефасованную гречневую крупу в Павлодаре продают по 450 тенге за кг, сахар по 440-470 тенге за кг, рожки по 390 тенге, рис шлифованный по 500-550 тенге за кг. Цена за литровую бутылку подсолнечного рафинированного масла составляет примерно 900-1100 тенге. Любители свежих огурцов покупают их за 1100-1300 тенге за кг, цена на томаты варьируется от 1000 до 2000 тенге в зависимости от сорта и места производства.

Дорогими остаются сливочное масло – от 2700 до 6000 тысяч тенге за кг, сыр твердый – от 3800 тенге и выше, рыба морская. Так, скумбрия свежемороженая стоит 2000 тенге за кг, красная рыба – до 7000 тысяч тенге за кг. При этом мясо курицы можно приобрести за 1600 тенге за кг.

В Костанае перед пасхальной неделей значительно подорожало яйцо

Причем, это касается только продукции местных костанайских птицефабрик. Местный продукт подорожал на 54 тенге и теперь за десяток яиц покупатель отдаст вместо 565 уже 619 тенге. А привозной товар из соседнего Петропавловска остался на уровне начала года в 549 тенге за десяток. Стал дороже и большой лоток из 30 штук. Если еще две недели назад его можно было купить по 1185 тенге, то теперь от этого же производителя за 1559. Увеличение произошло сразу на 374 тенге.

Фото: Zakon.kz

Кроме яиц значительно прибавили в цене окорочка. Акция в 915 тенге за кило, действовавшая на них две недели назад, закончилась, и стоимость товара приблизилась к отметке начала января в 1259 тенге.



Среди подорожавших продуктов и говядина. Ее начальная цена подросла на 50 тенге. Теперь килограмм мяса стартует с отметки 2150 до 2800 тенге в зависимости от части туши.

Среди прибавивших в цене оказался и развесной рис. Его ценник за две недели увеличился на 34 тенге, теперь килограмм крупы можно купить за 549 тенге.

Нашлись в супермаркете и товары, которые стали дешевле за это время. Так, начальная цена конины опустилась с 3000 тенге за килограмм до 2800. Также 19 тенге "скинула" морковь. Ее теперь предлагают по 90 тенге. На аналогичной отметке с начала марта держится капуста из стабфонда. С 20 чисел марта в торговой точке появился картофель из стабфонда по цене 110 тенге, и пока он удерживает позиции. Правда, его расфасовывают по пакетам – и детально рассмотреть каждый овощ не получается. Но можно купить картофель от местного производителя на развес и выбрать размер и состояние овоща, но уже по цене 153 тенге, этот уровень держится с конца ноября 2022 года.

Стабильность показывают и ценники на остальные овощи. Лук держится на позиции 145 тенге с начала февраля, а свекла – на 185 тенге с конца января. Цена за литр подсолнечного масла от 859 до 953 тенге в зависимости от производителя и пакет молока жирностью 2,5% по 405 тенге остаются стабильными с начала года. На уровне середины ноября 2022 года держится и пакет муки 1 сорта весом в два килограмма – 639 тенге, а также развесные макароны из стабфонда – 295 тенге.

С начала марта не менялась цена на развесную гречку, ее также продают по 399 тенге, сахар – по 380 тенге. На уровне двухнедельной давности удержалась цена на свинину. Она также стартует с отметки 1600 тенге, а мякоть – 2300 тенге.

В Актобе немного снизилась цена на лук и морковь

Цена в супермаркетах снизилась до 289 тенге за килограмм, в магазинах у дома стоимость овоща упала с 325 до 300 тенге за кило. На коммунальном рынке цены начинаются от 230 тенге за кило. Продукт из стабфонда стоит 130 тенге за килограмм, но во время мониторинга на полках он обнаружен не был.

Фото: Zakon.kz

В целом стоимость корзины социально значимых продовольственных товаров не изменились.



Самый дешевый картофель реализует одно из местных крестьянских хозяйств – 99 тенге за килограмм, причем предлагает бесплатную доставку при мелкооптовой покупке. Продукция из стабфонда стоит 128 тенге за килограмм. В супермаркетах цена варьируется от 135 (местный производитель) до 187 – 189 тенге за килограмм. На рынках – от 140 (местные КХ) до 190 тенге за кило. В магазинах у дома – до 200 тенге за килограмм.

Морковь предлагают от 115 тенге за килограмм (местный производитель). В основном в супермаркетах цены на корнеплод находятся в диапазоне 182 – 205 тенге за кило. На коммунальном рынке 150 – 180 тенге за килограмм.

Есть капуста из стабфонда по 80 тенге за килограмм. На коммунальном рынке предлагают овощ и по 120, и по 150 тенге за кило. В супермаркетах - от 147 тенге за килограмм. В магазинах у дома – от 170 тенге за килограмм.

Немного выросла нижняя цена на сахар-песок в супермаркетах: 410 – 415 тенге за кило против 407 – 415 тенге неделей ранее. На рынках цена сладкого продукта – 450 тенге за килограмм. В небольших магазинах до 500 тенге за кило.

Цена на рис начинается от 496 тенге за килограмм и доходит до 630 тенге за кило на рынках в зависимости от сорта. В небольших магазинах его продают в среднем по 560 тенге за килограмм.

Цена на гречку начинается от 375 тенге за кило в супермаркетах. На рынках – 450 – 500 тенге за килограмм. Продукт из стабфонда реализуют по 431 тенге за килограмм.

Как и неделей ранее, муку I сорта продают от 203 до 243 тенге за кило. Держится в прежнем ценовом диапазоне стоимость хлеба из муки I сорта. 87 тенге в сетях ритейла и до 100 тенге за булку (550 граммов) в магазинах у дома.

Весовые рожки в фирменных магазинах местного производителя можно купить по 253 тенге за кило. Его же продукция, но в супермаркетах обойдется покупателю дороже на 15 тенге за кило – 268 тенге за килограмм.

Цены на куриные яйца I категории варьируются довольно в широком диапазоне: от 480 до 570 тенге за десяток. Однако стоит отметить, что нижний предел вырос на 10 тенге за десяток.

Цена на масло подсолнечное начинается от 650 тенге за литр. Окорочка американского производства по-прежнему в супермаркетах предлагают по 924 тенге за килограмм, как и 2 недели назад. Бройлерных кур предлагают от 1 250 тенге за кило.

Говядину на кости можно купить от 2 400 тенге за кило. Свинина реализуется в диапазоне 1 450 – 1 900 тенге за килограмм. Стоимость конины стартует с 3 300 тенге за килограмм.

Осталась без изменений и вся линейка молочной продукции. Социальный продукт – молоко и кефир 2,5% жирности предлагают по 299/300 и 327/328 тенге соответственно за литровый "финпак".

В Шымкенте цены на продовольствие постепенно растут

В конце марта в большом сетевом супермаркете проводилась акция, в ходе которой сахар продавался мешками по 25 кг по цене 410 тенге за кило, без ограничения количества покупаемого сладкого товара. А сейчас там появилось объявление, что "сахар социальный" продается по той же цене, но не более 5 кг в руки. Без ограничений можно покупать сахар уже по 450 тенге за кг.

Соль продается по социальной цене в 48 тенге за кг, дешевле на 3 тенге, чем в марте.

Картофель с 225 тенге подорожал до 230. Гораздо значительней подскочила цена на лук в супермаркете. В феврале он стоил 210 тенге, в марте 185 тенге за кило, а в первой декаде апреля выровнялся с рыночными ценами в 290 тенге за кг.

"Социальный" репчатый лук, расфасованный по пакетам, стоит 180 тенге за кг. Красный лук подорожал с 520 тенге до 725 тенге за кг. Чеснок с 965 тенге вырос почти на 400 тенге – до 1385 за кг. Пошла вверх цена на морковь – со 150 тенге до 230.

Свекла стоит 215 тенге за кг. На 40 тенге подорожали туркменские томаты и сейчас стоят 1490 тенге за килограмм.

Социальная цена развесных макарон фирмы "Мадина" длительное время остается неизменной – 300 тенге кг. Расфасованные макароны "особые" этого же производителя в пакетах по 5 кг стоят 2250 или по 450 тенге за кг.

Цена на муку остается практически неизменной. Стоимость мешка фортифицированной муки в 50 кг высшего сорта – 14 375 тенге, мука первого сорта – 11 255 тенге. Расфасованная по 25 кг мешкам мука "Пионер" первого сорта стоит 5920 тенге.

Растительное масло российского производства в пятилитровых емкостях стоит 4565 тенге или 913 тенге за 1 литр. Еще месяц назад найти масло в районе 700 тенге за литр не было проблемой. Зато появилось неожиданное объявление: "масло растительное не более 2 бутылок в одни руки". С чем это связано, сказать сложно, ведь цена на российскую продукцию значительно выше казахстанской: нерафинированное подсолнечное 1 л – 1199 тенге, растительное масло "Золотая семечка" 2 л – 2199 тенге. Рис сохраняет усредненную рыночную цену в 568 тенге за кг, крупа перловая 220 тенге.

Стоимость куриных яиц имеет разнонаправленный вектор. Продукция местного производителя "Шымкент кус" торгуется по 1560 тенге за лоток (3 десятка) яиц второй категории. Яйца коричневые "Лоло эко" 1 категории – 735 тенге за десяток. Масло сладкосливочное особое по социальной цене – 2299 тенге за кг, стало дешевле на целую сотню.

Куриные, бройлерные бедра и голень от шымкентского производителя остались на уровне в 1075 тенге за кг. От усть-каменогорского поставщика – 950 тенге за кило.

Фото: Zakon.kz

Российская продукция дороже: бедро, голень российской торговой марки "Мироторг" по 3237 тенге за кг, но в вакуумной упаковке. Мякоть бедра российского производителя "Алл фоор" также в вакуумной упаковке по 2310 тенге за кг.



На прилавках большой выбор белорусских продуктов, особенно сыров, но по ценам заметно отличающимся от рыночных на 400 – 500 тенге за кг в сторону повышения. Так сыр "Король Артур" стоит 5923 тенге за кг.

Стабильной остается цена на мясную продукцию. Исключение составляет, пожалуй, лишь стоимость говяжьего "фарша жирного", которая понизилась с 2500 до 2250 тенге за кг. Говяжья мякоть торгуется по 3100, филе с косточкой по 2950, лытка передняя с косточкой по 2500 тенге за кг. Относительно стабильны цены на баранину – плюс минус сотня к трем тысячам тенге за кг задней или передней ноги.

В Актау дешевеют овощи

Картофель в Актау подешевел с 240 до 223 тенге, лук вернул прежнюю цену, как и 2 недели назад – 300 тенге. Капуста выросла со 180 тенге до 217, цена на морковь осталась прежней – 278 тенге за килограмм. Огурцы подешевели на 111 тенге – теперь цена составляет 1222 тенге, а помидоры снизились в цене на 159 тенге (1111 тенге).

Цены на рынках города разнятся. Если на оптовке можно купить овощи дешевле на 100-200 тенге, чем в супермаркете, то на самом дорогом в Актау рынке цена за килограмм овощей и фруктов выше в среднем на 100-150 тенге, чем в магазинах.

Цены на кисломолочную продукцию не изменились. Литр молока 2,5% стоит также 443 тенге, творог – 950 тенге, сметана – в среднем 450 тенге. Зато подорожали яйца – на 20 тенге. Теперь цена за десяток составляет 620 тенге. На рынках сильно подорожали домашние куриные яйца. Если еще месяц назад они стоили 1000 тенге, затем недели две назад выросли до 1200, теперь за десяток нужно будет отдать 1500 тенге.

Килограмм куриных бедер немного подешевел – на 100 тенге, цена за килограмм говядины не изменилась – 3700-4000 тенге.

Цены на весовые крупы и сахар остались прежними. Килограмм весовой гречки стоит 499 тенге, а рожки 399 тенге. Цена на сахар стабильная – 468 тенге за килограмм.

Пачка казахстанского сливочного масла вновь подорожала – теперь она стоит в среднем 2651.

Кроме того, в Актау подорожала и питьевая вода, которую жители заказывают на дом в 19-литровых баллонах. Долгое время цена держалась на уровне 500 тенге, в начале года она подорожала на 100 тенге, а с апреля цена стала 700 тенге.

В Кызылорде стабильны цены на соль и куриное мясо

В Кызылорде средняя цена за один килограмм риса сорта "Лидер" по сравнению с мартом снизилась на 55 тенге и остановилась на отметке 427 тенге за один килограмм. Снизились цены на гречку – на 50 тенге за килограмм и средняя цена городу по городу сейчас составляет 441 тенге за килограмм. При этом ценовой разброс в супермаркетах на гречку довольно большой и варьируется от 379 тенге до 500 тенге. То же можно сказать и о муке первого сорта, который продается в социальных магазинах по 220 тенге за килограмм, а в супермаркетах максимальная цена доходит до 375 тенге.

Средняя цена на рожки упала за месяц на семь тенге за килограмм и составила 333 тенге. Но если хорошо поискать, можно найти его по 279 тенге за кило в одном из популярных супермаркетах города. Снизилась и средняя цена на подсолнечное масло – с 813 до 737 тенге.

Что же касается овощей, здесь подешевели лук с 267 тенге до 211 тенге, морковь – со 182 тенге до 177 тенге, картофель со 185 до 170 тенге.

Зато подорожала капуста, которая продавалось в начале прошлого месяца по 151 тенге, а сейчас по 190 тенге за килограмм. Продолжает расти в цене и куриное яйцо. Если десяток 1 категории, месяц назад можно было приобрести за 509 тенге, то сейчас надо выложить 545 тенге.

Довольно широкий диапазон цен на куриное мясо: от 870 тенге за килограмм до 1329 тенге. Цены на этот продукт довольно стабильны.

А вот говядина продолжает расти в цене. Если средняя цена по городу 5 марта была 2247 тенге за килограмм, то сейчас она достигла 2415 тенге.

Самый дешевый сахар можно приобрести за 405 тенге за килограмм, а самый дорогой по 479 тенге.

Самая стабильная цена в Кызылординской области на соль. Цена на нее не менялась с начала года и средняя составляет 62 тенге за килограмм.

В Талдыкоргане все стабильно, но дорого

Несмотря на заверения властей, что цены на продукты питания находятся под контролем, на деле это совсем не так. Особенно заметны скачки цен на овощную продукцию.

В сетевых супермаркетах держится определенный ценовой коридор, к которому горожане уже привыкли. Если и повышается стоимость каких-то товаров, то незначительно. К тому же в них часто проводятся скидочные акции, при которых можно приобрести необходимый продукт едва ли не вполовину дешевле.

Мука высшего сорта "Цесна" в упаковке по 3 кг стоит 1099 тенге, от других производителей в 2-килограммовой упаковке от 635 до 935 тенге. Социальная мука (кстати, тоже высшего, а не первого сорта) стоит 299 тенге за кило.

Полукилограммовая буханка "Столичного" стоит 150 тенге, а "Формовой" весом в 400 граммов – 99 тенге. Рожки "Цесна" и "Султан" в расфасовке по 400 г стоят от 345 до 395 тенге, в зависимости от формы изделия. Цена аналогичной продукции импортных производителей варьируется от приемлемой до запредельной. Килограмм соли стоит от 59 до 65 тенге за килограмм.

Крупы представлены тоже в большом ассортименте. Самая ходовая марка отечественного производителя "Айдони". Гречка в упаковке по 800 граммов стоит 639 тенге, рис – 635. Цена товаров других производителей в том же весовом номинале может доходить до 1225 тенге за упаковку. Социальная гречка и рис стоят по 399 и 505 тенге за килограмм соответственно.

Фото: Zakon.kz

Стоит отметить, что весовой сахар (песок) в супермакетах гораздо дешевле, чем на рынке или в магазинах около дома. Его цена составила 440 тенге за кило. Яйца в зависимости от сорта и производителя стоят от 490 до 755 тенге за десяток.



Литр подсолнечного масла можно приобрести за 749 либо 915 тенге, в зависимости от марки. Цена стандартной упаковки (250 г) сливочного масла от 865 до 969 тенге. Ассортимент молочной продукции достаточно широк, и представлен как отечественными, так и российскими брендами. Литр молока в тетрапакетах стоит от 589 до 875 тенге, в мягкой упаковке – от 333 до 485 тенге. Литровый тетрапакет кефира можно купить от 489 до 725 тенге, в мягкой упаковке – в среднем по 345 тенге. Упаковка творога весом 250 граммов может стоить от 405 до 579 тенге. Стоимость упаковки куриных голеней или грудки колеблется от 1755 до 2500 тенге. Цена целой курицы будет в пределах 3500 тенге.

Мясо же лучше покупать не на рынке или в супермакетах, а в специализированных магазинах, где гарантировано качество. В основном в них представлена говядина, стоимость за килограмм от 3200 до 3500 тенге.

По сравнению с февралем упала цена на лук, сейчас вместо 419 тенге он стоит 319 (отборный) либо 229 тенге за кило (разносортица). Морковь по 188 тенге за килограмм, свекла – 379 тенге, прошлогодняя изрядно подпорченная капуста по 85 тенге, а свежая – по 710 тенге.

Значительная часть талдыкорганцев предпочитает отовариваться в магазинах у дома, считая, что там цены ниже. В этом есть доля истины, но далеко не на все товары. К примеру, мука высшего сорта в 2-килограммовой упаковке стоит 660 тенге, социальная – 300 тенге за килограмм. Буханка белого хлеба обойдется в 125 тенге. Рожки "Султан" (400 г) стоят 345 тенге, "Цесна" – 280. Упаковка гречки "Айдони" (800 г) – 499 тенге, риса "Баракат" – 610 тенге. За килограмм сахара придется выложить 520 тенге, за литровую бутылку подсолнечного масла "Шедевр" – 770 тенге, за упаковку (250 г) сливочного масла – от 410 до 540 тенге.

Цена литра молока в тетрапакетах – от 640 до 925 тенге, в мягкой упаковке – от 390 до 460 тенге. Кефир – от 630 до 830 тенге за литр. Творог (250 г) в среднем обойдется в 520 тенге. Стоимость одного килограмма картофеля – 195 тенге, моркови – 210, свеклы – 310, лука – 210, прошлогодней капусты – 210, а свежей – 710.

Для стабилизации цен в Талдыкоргане открыли два социальных магазина, где социально значимые продовольственные товары (СЗПТ) обещают продавать на 10 % дешевле рыночных. Обе торговые точки расположены на окраине города, в восточной части, в частном секторе, куда удобно попасть лишь местным жителям.

Авторы: Оксана Скибан, Дарига Турисбекова, Кира Мороз, Екатерина Гуляева, Инна Литвиненко, Светлана Новак, Ирина Адылканова, Таисия Колевид, Александр Сергеев, Сергей Павленко, Кирилл Александров, Максут Ибрашев, Лариса Штоппель.