50% казахстанцев не торопятся оплачивать выставленные штрафы

На открытии первой сессии Парламента РК VIII созыва, депутатом Мажилиса Анар Сагындыковой был поднят вопрос о том, что энергетические компании зарабатывают на штрафах населению, сообщает Zakon.kz.

По ее словам, только на примере одного АО "ПАВЛОДАРЭНЕРГО", компания заработала 2,3 миллиарда за год на штрафах физическим и юридическим лицам.

Как пояснила компания, долги за тепло и электроэнергию — проблемный вопрос многих энергетических компаний, но озвученная сумма в 2,3 миллиарда не является действительностью. Пеня и неустойка являются вынужденными мерами, предусмотренными действующим законодательством при грубых нарушениях потребителями за пользование услугами.

Для примера, по итогам 2022 года общая сумма дебиторской задолженности потребителей перед компанией составила 5,5 миллиарда тенге, а сумма выставленной пени и неустойки составила 460 миллионов тенге, из которых потребителями оплачено всего 251 миллион тенге.

Статьи по долгам разные – как начисление пени за несвоевременную оплату по квитанциям, так и перерасчеты самовольно подключенным потребителям за хищение электроэнергии.

Недофинансирование энергетических предприятий, связанное с несвоевременной оплатой потребителями электро- и теплоэнергии, низкие тарифы, высокая изношенность ТЭЦ и тепловых сетей, в итоге привели к изношенности энергооборудования и сетей, и невозможности проводить ремонтные кампании в необходимом объеме.

Изношенность сетей и станций уже становилась причиной целого ряда аварий в таких городах Казахстана как Риддер, Рудный, Степногорск, Усть-Каменогорск и Экибастуз.

Необходимо отметить, что министр энергетики Алмасадам Саткалиев, во время презентации проекта закона "О теплоэнергетике", на вопрос журналистов о ситуации в Экибастузе пояснил.

"Сыграл человеческий фактор, оператор тепловых сетей дал избыточное в три раза давление, потому что была проблема с датчиками давления, данное заключение было сделано согласно итогам официального расследования". Алмасадам Саткалиев

Также, во время заседания Парламентской сессии, министр энергетики признал существующую проблему всей энергетической отрасли страны.