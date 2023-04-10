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Заморозки, дождь, гроза: прогноз погоды в Казахстане на 11 апреля

Заморозки, дождь, гроза: прогноз погоды в Казахстане на 11 апреля Фото: pxhere
Синоптики предоставили прогноз погоды в Казахстане на 11 апреля 2023 года, сообщает Zakon.kz.

По информации РГП "Казгидромет", большая часть страны будет находиться под влиянием атмосферных фронтальных разделов, с которыми сохраняется неустойчивый характер погоды и прогнозируются осадки в виде дождя и снега, на юге в горных районах временами сильный дождь. Лишь на севере и западе – погода без осадков.

По республике ожидается усиление ветра, на западе, северо-западе – туман, в южных регионах – гроза, град.

На юге, в центре и горных, предгорных районах Алматинской, Туркестанской, Жамбылской, Жетысуской  областях ожидаются сильные осадки (дождь, снег).

В Жамбылской области синоптики прогнозируют очень сильный ветер с порывами 30 м/с и более.

Ночью на поверхности почвы на северо-востоке, севере Западно-Казахстанской области ожидаются заморозки 3 градуса.

В Астане – переменная облачность, утром и днем небольшие осадки (преимущественно дождь). Ветер северо-западный ночью 2-7, днем 9-14 м/с. Температура воздуха ночью 0,-2°С, днем +5+7°С.

В Алматы – пасмурно, дождь, временами сильный, гроза. Ветер западный, северо-западный 3-8, при грозе порывы 15 м/с. Температура воздуха ночью +7+9°С, днем +11+13°С.

В Шымкенте – переменная облачность, ночью и утром дождь, гроза. Ветер северо-западный 8-13, при грозе порывы 15-20 м/с. Температура воздуха ночью +7+9°С, днем +16+18°С.

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