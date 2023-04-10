Фируза Шарипова перед титульным боксерским поединком сразится в клетке ММА
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Таразская спортсменка планирует провести эти поединки с разницей в три недели. Сначала Шарипова сразится с россиянкой Илоной Бондаренко по правилам ММА. Этот бой пройдет 29 апреля в Алматы в рамках турнира Octagon 44. Россиянка уже бросила грозный вызов казахстанской чемпионке мира по боксу, серьезно готовится к встрече.
22-летняя Илона Бондаренко за карьеру в ММА провела всего лишь одну встречу и проиграла своей соотечественнице Екатерине Плиткиной 2 года назад.
А после противостояния с Бондаренко, Фируза Шарипова 20 мая поднимется на ринг Тараза, чтобы встретится с Рут Чисейл (Малави) за чемпионский титул WBC Silver.