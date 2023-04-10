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Азиатский рынок акций показал рост на фоне отчета об устойчивости рынка труда США

азия, фондовый рынок, рост, динамика Фото: pixabay
Фондовые индексы крупнейших стран Азиатско-Тихоокеанского региона выросли после того, как в минувшую пятницу был опубликован отчет Министерства труда США о росте числа рабочих мест, сообщает Zakon.kz.

В понедельник акции в основном выросли в Азии после пятничного отчета Минтруда США, продемонстрировавшего устойчивость рынка труда США. Европейские рынки были закрыты на пасхальные праздники.

Показатели выросли в Токио и Сеуле, но упали в Шанхае. Так токийский индекс Nikkei 225 прибавил 0,4% до 27 633,66 пункта. В Сеуле Kospi вырос на 0,9% до 2512,08 пункта. Индекс Shanghai Composite потерял 0,4%, упав до 3315,36 пункта. Рынки были закрыты в Гонконге и Сиднее. Фьючерсы в США были разнонаправленными, а цены на нефть выросли.

Долгожданный отчет о занятости в США показал, что найм замедлился больше, чем ожидалось, но оставался стабильным в прошлом месяце. В отчете отмечено, что американские работодатели добавили 236 000 рабочих мест в марте, что ниже февральских 326 000 и немного ниже ожиданий экономистов. Заработная плата, тем временем, выросла на 0,3% по сравнению с февралем, чтобы соответствовать ожиданиям. Но в годовом исчислении рост заработной платы замедлился до 4,2% с 4,6%.

Фондовый рынок США также был закрыт в связи со Страстной пятницей. Таким образом, рынок облигаций США остался одним из немногих, готовых отреагировать на последние данные о занятости. Немедленная реакция рынка облигаций, казалось, склонялась к очередному повышению. Выросла не только доходность казначейских облигаций, но и ставки на то, что ФРС повысит ставки еще на четверть процентного пункта в мае на своем следующем заседании.

Доходность 10-летних казначейских облигаций выросла до 3,40% с 3,30% в конце четверга. Он был на уровне 3,36% в начале понедельника.

На других торгах эталонная нефть США выросла на 20 центов до 80,90 доллара за баррель на электронных торгах на Нью-Йоркской товарной бирже. Нефть марки Brent, международный стандарт, подорожала на 13 центов до 85,25 доллара за баррель.

ФРС США еще предстоит принять непростое решение: повышать ли процентные ставки, чтобы снизить инфляцию, которая все еще высока, или сдерживать рост, учитывая признаки замедления экономики. На этой неделе в среду также будет опубликован ежемесячный отчет по потребительским ценам.

Мнения экспертов относительно последствий действий ФРС США по повышению базовой ставки по-прежнему разные. Одни считают рецессию в конце этого года вполне вероятной. Другие говорят, что все еще существует небольшая вероятность того, что ФРС сможет поднять ставки ровно настолько, чтобы полностью контролировать инфляцию, не вызывая серьезной рецессии.

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