Улица Гейдара Алиева появится в Астане

Касым-Жомарт Токаев сказал, что знаковым событием этого года станет проведение Дней культуры Казахстана в Азербайджане, сообщает Zakon.kz.

Также имеется договоренность об организации Дней азербайджанской культуры в Казахстане.

Касым-Жомарт Токаев отдельно отметил, что в этом году в Казахстане целый ряд памятных мероприятий будет посвящен 100-летию общенационального лидера и выдающегося государственного деятеля Азербайджана Гейдара Алиевича Алиева. Символично, что старт им даст наше сегодняшнее участие в открытии улицы имени славного сына азербайджанского народа в центре Астаны.

Также телеканал "Qazaqstan" подготовил уникальный документальный фильм "Ғазиз ғұмыр" о Гейдаре Алиеве, показ которого состоится сегодня в эфире национального телевидения нашей страны.

"Все эти мероприятия являются ярким примером вечной дружбы наших народов, данью уважения выдающемуся государственному деятелю, внесшему исторический вклад в развитие казахско-азербайджанских отношений", – сказал Касым-Жомарт Токаев.